The Silhouettes Project: Die Power des Kollektivs

Asher Korner glaubt an das Kollektiv: "Es ist wie bei einem Fußball-Team, einer Schule oder einer Kirche. Es ist ein Ort, an dem Leute zusammen kommen und fühlen, dass es andere gibt, die an ihre Vision glauben." Asher Korner a.k.a. Kosher bringt gerne kreative Köpfe zusammen. Der Londoner MC und Produzent hat zusammen mit dem Rapper und Sozialarbeiter Jaden Osei-Bonsu a.k.a. Eerf Evil 2019 The Silhouettes Project ins Leben gerufen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Vision

Ihre Idee ist es, aufstrebende Artists und Producer aus der Umgebung zusammenzutrommeln und zusammen arbeiten zu lassen, so dass gemeinsam professionelle Kunst entsteht und eine Gemeinschaft, in der sich die Beteiligten gegenseitig unterstützen. Denn im heutigen Musikgeschäft sei es nicht leicht für die Leute aus ihren musikalischen Nischen, so Asher. Da funktioniert The Silhouettes Project als Plattform. Zuerst gab es kostenlose Live-Events zum Kennenlernen, danach Recording-Sessions in verschiedenen Konstellationen, mittlerweile ein Album mit mehr als 30 beteiligten Artists und Producern, die an den insgesamt 15 Tracks länger als ein Jahr getüftelt haben.

"Einfach Leute zusammenzubringen, von denen du glaubst, dass sie echt gute Musik machen, aber sich - warum auch immer - nicht kennen, ist so befriedigend. Es war eine Freude, Teil davon zu sein und ich freue mich aufs nächste Mal", sagt Producer Paya über das Projekt. Zu hören gibt es unter anderem Newcromer*innen wie Pedro Retro, Kofi Stone, Elisa Imperilee, Bel Cobain und Lex Amor. Durch das HipHop-Duo Summers Sons wurde das Kölner Label Melting Pot Music auf das Projekt aufmerksam und bringt nun das Album raus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Talentschmiede London

Mit dabei ist auch Rapperin ENNY aus dem Londoner Süden. Im Song "For South" geht's unter anderem um soziale Ungleichheit in der Stadt. "Ich denke, der Song ist eine Art Beobachtung, von dem, was ich in South-London und ganz London gesehen habe: eine Menge Probleme, eine Menge soziale Ungleichheit und einfach unterschiedliche Mindsets der Leute. Ich wünsche mir immer irgendwie das Beste für Leute um mich herum. Auch wenn ich sie nicht kenne. Darum geht's in 'For South': einfach nach dem besten Stück vom Leben zu greifen", sagt sie.

Die Message des Songs ist auch die von The Silhouettes Project: Das Beste aus der Community rausholen und es der Welt präsentieren. Dass die Artists talentiert sind, hat auch R'n'B-Superstar Jorja Smith erkannt. 2020 wird ENNY bei ihrem Label FAMM unter Vertrag genommen. Von ihrem Song "Peng Black Girls" scheint sie so begeistert zu sein, dass sie direkt einen eigenen Part für einen gemeinsamen Remix aufnimmt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bekanntes Zuhause

Zentrum der Kreativität ist das Root 73 Studio, in dem Jaden und Asher Teil des Teams sind - ein Community-Studio, in dem das Geld, das durch kommerzielle Angebote gemacht wird, lokalen Künstler*innen zugute kommt, die dort dann vergünstigt oder umsonst aufnehmen können. Das Studio befindet sich im bekannten Total Refreshment Centre (TRC) in Hackney im Nordosten von London. Früher war das Gebäude eine Schokoladenfabrik.

Später wurde es als Gemeindezentrum der karibischen Community genutzt. Seit 2012 ist es ein Studiokomplex, der durch seine Live-Events als mitverantwortlich für den Erfolg der pulsierenden UK-Jazz-Szene der letzten Jahre gilt. Mittlerweile gibt es dort keine öffentlichen Konzerte mehr. Das TRC ist trotzdem weiterhin kreativer Hotspot der alternativen Musik.

Bedrohung durch Gentrifizierung

Aber die Gentrifizierung bedroht den Stadtteil und das Gebäude. Dazu sagt Asher: "Die Alten ziehen aus - Neue ziehen ein. Die Grundstückspreise steigen. Und die Venues und Gebäude wie unseres werden einfach abgerissen und zu Wohnungen gemacht. Ich denke, die Bedrohung durch Gentrifizierung war für uns immer groß. Wir reden eine Menge darüber." Das Thema bleibt präsent.

Auch auf dem kunstvoll gestalteten Album-Cover, auf dem das Gebäude zu sehen ist - auf einem Monopoly-Spielfeld. Davor steht schon Mr. Monopoly mit seinem berühmten Schnurrbart und Zylinder. Aber noch steht das TRC und ist mit The Silhouettes Project ein weiteres Beispiel für die Power des Kollektivs und das Engagement junger aufstrebender Musiktalente in London.