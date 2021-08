Nura: "Auf der Suche" - "Das 'N' in Nura steht für Gerechtigkeit"

"Jetzt ist die F*tze wieder da!" Mit dem ersten Song von "Auf der Suche" macht Nura klar: Sie macht hier die Ansagen. Mit Wortgewalt, smarten Wortspielen und Humor mischt sie die deutsche HipHop-Szene auf. Ihr neues Album geht Rassismus, Sexismus und Doppelmoral auf den Grund - und verteilt dabei nicht nur lyrische Schellen an Neonazis, rassistische Polizisten und homophobe Deppen, sondern klingt auch noch verdammt cool und selbstbewusst.

Auf der Suche zu sein ist für Nura etwas Positives. Es bedeutet, sich weiterzuentwickeln. "Ich bin so hungrig die ganze Zeit nach Sachen, ich will gar nicht, dass die Reise aufhört", sagt Nura. "Wenn der Zug anhält, dann gehe ich nach vorne und fahr‘ den weiter. Ich hab einfach Lust noch zu gucken, das kann nicht alles gewesen sein, da ist noch viel mehr drin".

Sozialkritik und provokativer Humor

Politisch, nachdenklich und selbstironisch erforscht Nura in ihren Texten toxische Beziehungen, spricht über Depressionen, die komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter zwischen traditionellen Rollenbildern und langen Kreuzberger Nächten. Und als Schwarze queere Frau mit Fluchterfahrung rappt sie von sozialer Gerechtigkeit und Alltagsrassismus. Aber das Album ist trotzdem keine schwere Kost: "Das N in Nura steht für Gerechtigkeit", sagt sie selbst – und bringt damit ihr Streben nach fairen Umständen für marginalisierte Gruppen und provokativem Humor auf den Punkt. Doch Rap mit einer ordentlichen Portion Haltung fehlt einigen in der deutschen HipHop Szene, findet Nura. "Meine Hautfarbe macht mich nicht HipHop, aber meine Einstellung macht mich HipHop. Mein Rap war immer sozialkritisch, das haben die vielleicht alle vergessen, weil sie die letzten Songs über Rolex und Autos gelabert haben".

Gelungener Spagat

Ob Partyhymne, Battleraps oder Popmelodien zum Mitsingen, Nura liefert mit "Auf der Suche" ein breites Soundspektrum und meistert den Spagat. Hinter der Produktion steht das Duo Drunken Masters, die schon mit anderen Größen wie K.I.Z, Portugal. The Man oder Major Lazer zusammengearbeitet haben. Sie geben Nuras harten Flows und sanften Gesangspassagen einen Rahmen zwischen Trap Beats, Breakbeat und entspannten R´n´B Vibes.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Bekannt geworden ist Nura mit dem Provokations-Rapduo SXTN, als Solokünstlerin ist sie seit 2018 unterwegs. Viele Erfolge konnte Nura schon feiern: Singles mit Platinstatus, ausverkaufte Touren, die 1Live Krone als Beste Künstlerin. In Ihrer Autobiografie "Weißt du was ich meine" erzählt die in Kuweit geborenen Musikerin von ihrer Fluchterfahrung, Queerness und den Einstieg ins Musikbusiness. Mit Ihrem zweiten Album „Auf der Suche“ zeigt Nura kompromisslos, varianzreich und zugänglich, dass ihr Weg noch weitergeht. Nicht nur in Richtung Musik, sondern auch in Richtung Gerechtigkeit. Und sie zeigt, dass es für sie auf dieser Suche keine Limits gibt.