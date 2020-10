Lous and The Yakuza: Königin der Straße

"Gore" ist eigentlich eine Spielart des Horrorfilms, der durch explizite Gewaltdarstellung und Unmengen von Blut ins Absurde übersteigert wird. Lous selbst ist kein Fan von solchen Filmen und kann noch nicht mal Blut sehen. Aber trotzdem hat sie "Gore" als Titel ihres Albums gewählt. "Mein erstes Album habe ich nach dem Horrorfilm-Genre benannt", sagt Lous. "Ich finde, das ist eine gute Metapher für mein Leben: Das war oft sehr düster, aber ich will lieber darüber lachen als weinen." In zehn Songs erzählt Lous auf "Gore" die Geschichte ihres Aufstiegs von der Straße zur Anführerin einer Bande von Yakuza. Damit ist allerdings keine kriminelle Gang gemeint, sondern ein Kreis von Unterstützer*innen, die ihr immer zur Seite stehen.

Von der Straße ins Studio

Lous wird in der Demokratischen Republik Kongo geboren, ihre Eltern fliehen mit ihr vor politischer Verfolgung nach Belgien. Die Station ist nur von kurzer Dauer: Die Familie zieht wenige Jahre später darauf nach Ruanda, wo die Eltern als Ärzte helfen wollen. Lous erlebt laut eigener Aussage einen Kulturschock in dem Ostafrikanischen Land – die Armut und Entbehrungen sind neu für sie. Sie haut mit 15 Jahren ab – zurück nach Brüssel. Dort geht sie erst zur Schule und genießt die Ruhe und den Freiraum. Nach der Schule gerät sie allerdings in Probleme und schlägt sich mit 19 Jahren ein paar Monate auf der Straße durch.

Aber sie folgt dabei immer konsequent ihrer Liebe zur Musik: Lous schreibt und rappt, schließlich findet sie Unterschlupf in einem Aufnahmestudio und fängt wie eine Besessene an, Songs aufzunehmen. Ihr Einsatz zahlt sich aus und Lous wird zum festen Teil der neuen Rapszene in Brüssel, performt in Bars und Klubs, bis sie schließlich 2017 entdeckt wird und einen Plattenvertrag bekommt. Heute sagt sie über diese Zeit: "Du scheiterst nur, wenn du aufgibst. Das habe ich gelernt, darum geht es auf dem Album. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist und Hoffnung hast, dann gibt es immer ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist nicht einfach für mich, das zu sagen, aber ich glaube, dass wir selbst der Schlüssel zu unserem Glück sind."

Kongolesische Diaspora und der neue Sound Belgiens

Lous ist, genau wie Superstar Damso, Stromae, Baloji und viele andere stilprägende Künstler*innen aus Belgien, Teil einer kongolesischen Diaspora, die im Land immer stärker den Ton angeben. Für Lous auch ein Zeichen von gesellschaftlicher Akzeptanz, denn Belgien ist stolz auf diese Künstler*innen. Lous musste sich erst daran gewöhnen, als "belgische Künstlerin" bezeichnet zu werden. Inzwischen nimmt sie die Bezeichnung aber gerne an.

Grammyprämierter Produzent an den Reglern

Lous and The Yakuza wechselt mühelos zwischen minimalistischem Gesang und präzisen Rapflows, in denen sie über ihr turbulentes Leben berichtet. Für die Produktionen hat sich Lous den Spanier El Guincho an Bord geholt, der bereits den Sound von Rosalías grammyprämierten Albums "El Mal Querer" gestaltet hat. Seine raffinierten Trapbeats, Afrobeats und Dancehall-Elemente sind die perfekte Spielwiese für das 24-jährige Multitalent. El Guincho schafft es, der fast schon unberechenbaren Vielfältigkeit von Lous einen Raum zu schaffen, in dem sie sich entfalten und ausdrücken kann.

"Gore" ist das beeindruckend komplette Debüt einer jungen Künstlerin, die für ihr Alter schon eine Menge erlebt hat und ihre Geschichte ist noch lange nicht auserzählt. Ein künstlerisches Multitalent – und eine der wichtigsten Stimmen aus Belgien derzeit.