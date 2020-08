KitschKrieg: "KitschKrieg"

Jan Delay sagt über KitschKrieg, dass es im deutschen Rap noch nie jemand geschafft habe, einen so einzigartigen, immer sofort wiederzuerkennenden Signature-Sound zu erschaffen. KitschKrieg sind Fiji Kris, Fizzle und awhodat. Das Künstler-Trio hat sich vor fünf Jahren in Kreuzberg gefunden, wo sie ein Studio in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs betreiben. Fizzle ist Co-Songschreiber ihres Stammsängers Trettmann und Labelbetreiber von KitschKrieg. Fiji Kris ist der Produzent im Hintergrund und awhodat kümmert sich um alles Visuelle, ihr Trademark ist die schwarz-weiße Bildsprache. Mit Trettmanns "#DIY" haben KitschKrieg HipHop-Herzen erobert, mit "Standard" die Charts. Seitdem haben alle auf das Debüt des Trios gewartet.

Pop-Kaleidoskop mit Autotune

Soundmäßig ist "KitschKrieg" nun die Quintessenz dessen, was das Trio in den letzten Jahren DIY-mäßig entworfen und in den Mainstream gebracht hat: Autotune-Rap auf karibischen Dancehall oder nigerianischen Afrobeats. Es gibt aber auch Ausflüge in Elektro mit Modeselektor und Indie mit AnnenMayKantereit, stets mit pumpenden Beats und einprägsamen Hooks. Die zwölf Songs auf KitschKriegs erstem Album sind wie ein Kaleidoskop des deutschen Pop und Rap.

Auf jedem Song ein Gast-Star

Stammsänger Trettmann ist mit seiner melancholischen Stimme auf fünf Tracks ein Bindeglied auf dem Album. Zu ihm gesellen sich Big Names des deutschen Rap wie Jan Delay, Kool Savas und Marteria, Rapper der Generation Cloud Rap wie RIN und Jamule, und drei total unterschiedliche Sängerinnen mit viel Wiedererkennungswert: Miss Platnum, Alli Neumann und Nena. Die vielen Gast-Stars machen "KitschKrieg" zu einer Art Compilation.

Charts-Stürmer und Gangsta-Rapper

KitschKriegs Erfolg ist eng an die Songs der 187 Strassenbande gekoppelt, die Charts-Stürmer und Gangsta-Rapper aus dem Hamburger Schanzenviertel. Gzuz und Bonez MC sind beide nun auch auf dem Album gefeatured. Erstgenannter musste sich wegen sexueller Belästigung auf dem splash!-Festival verantworten, Letzterer steht wegen seiner frauenverachtenden Texte in der Kritik. Auch den jamaikanischen Dancehall-Star Vybz Kartel haben sie auf ihr Album gebeten. Der "Worldboss", wie er von seinen Fans gerufen wird, sitzt in Kingston lebenslang wegen Mordes ein. Was ihn aber nicht davon abhält, weiter Nummer-Eins-Hits in Jamaika zu landen. Sein Feature-Track "International Criminal" auf dem Kitschkrieg-Debüt spielt mit seinem Image als Schwerverbrecher.

Gerüst für tiefgründige Texte

KitschKrieg zeigen auf ihrem ersten Album aber auch, dass sie sich treu geblieben sind, mit ihren minimalistischen Beats auch ein Gerüst für tiefgründige Texte zu bauen. Hervorzuheben ist hier die düstere Zusammenarbeit "Lambo Lambo" mit Seeed-Frontmann Peter Fox. Er stellt sich mit tiefgründigen Lines gegen zerstörerischen Kapitalismus und das gängige Abgepause im Deutschrap. In "Sonora" sinniert Max Herre mit Autotune wunderschön über Vergangenes und Hoffnungslosigkeit.

Drahtseilakt zwischen Straßenrap und Pop

KitschKrieg gelingt auf ihrem Debütalbum ein Drahtsteilakt zwischen Emo-, Straßenrap und Pop. Ihr einzigartiger Sound funktioniert auf vielen Ebenen. Selbst wenn sie auf Songs mit Marteria und Cro näher am Mainstream sind, pflegen sie doch auf glaubwürdige Weise weiter ihren Status als Underdogs.