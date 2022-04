Die Corona-Pandemie war für viele Kunstschaffende eine schwierige Zeit, auch für Selah Sue. 2020 ist ihr Vater an Covid 19 erkrankt und lag danach im Koma. Nachdem er die Krankheit überstanden hat, wendet sich das Blatt für Selah Sue und der Lockdown eröffnet ihr neue Perspektiven - sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihrer Musik.

Höhen und Tiefen

Selah Sue wird 1989 als Sanne Putseys in Leuven in Belgien geboren. Mit 15 Jahren nimmt sie an ersten Gesangswettbewerben teil, mit 20 hat sie einen Plattenvertrag in der Tasche, 2011 stürmt ihr Debut "Selah Sue" auf Platz 1 der belgischen Charts. Produziert wurde das soulige Singer-Songwriter-Werk von Patrice und dem Hamburger Beatbastler Farhot. Selah Sue arbeitet mit Weltstars wie Cee-Lo Green, spielt im Vorprogramm von Prince, und auch ihr zweites Album "Reason" von 2015 wird ein Erfolg. Trotz des großen Erfolgs geht sie offen mit ihren Depressionen um, um anderen Menschen Mut zu machen und sie wird 2016 zum ersten Mal Mutter. Diese zwei Dinge prägen "Persona", ihr drittes Album, maßgeblich.

Stimmen in meinem Kopf

Im Lockdown verbringt Selah Sue viel Zeit Zuhause mit ihren beiden Kindern und im Homestudio mit ihrem Langzeit-Freund Joachim Saerens, der auch als Produzent und Keyboarder an "Persona" beteiligt ist. Im Austausch mit dem in Los Angeles sitzenden Produzenten Matt Parad entwickeln sie den Sound von "Persona". Gleichzeitig beschäftigt sich Selah Sue mit der neuen Therapieform "Stimmendialog", in der sie sich unterschiedliche Teile ihrer Psyche als Stimmen oder Persönlichkeit vorstellt: "Stimmendialog ist eine Form der Therapie, in der du tief in deine Persönlichkeit eintauchst. Du hast nämlich ein paar Seiten deiner Persönlichkeit, die immer die Kontrolle übernehmen wollen. Bei mir ist das die innere Kritikerin. Sie sagt: Du bist nicht gut genug."

Eine Person, viele Persönlichkeiten

Durch die neue Therapie gelangt Selah Sue zu mehr Klarheit über sich selbst und findet einen neuen künstlerischen Ansatz: Sie lässt ihre unterschiedlichen Stimmen die Songs auf ihrem neuen Album schreiben! So komponiert die Stimme der "Unabhängigen" das selbstbewusste Lied "I Wanted You To Know", eine Abrechnung mit der Musikindustrie, bei der man sie auf einem fetten Trap-Beat an der Seite von Rapstar Damso hört. In "Hurray" diskutieren ihre innere Kritikerin und die Selbstdarstellerin über den Narzissmus in den sozialen Medien. Auf dem getragenen "Full Of Life" hört man die Stimme der Mutter, und in "Try To Make Friends" versucht sie sich mit all diesen verschiedenen Persönlichkeiten anzufreunden. In "Pills" singt Selah Sue über ihre Erfahrungen mit Antidepressiva und auf "Kingdom" betritt "die Angeberin" die Bühne und überredet Selah Sue zum ersten Rap ihres Lebens.

Trap-Soul-Songwriting