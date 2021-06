Poté hat schon ein paar Ecken der Welt gesehen. Der Produzent und Sänger ist auf der Karibikinsel Saint Lucia geboren. Ab seinem zwölften Lebensjahr wuchs er in London auf, mittlerweile lebt er in Paris. Jetzt beschäftigt sich Poté mit dem Ende Welt – auf seinem neuen Album "A Tenuous Tale Of Her". Darauf sind Clubsounds, die die Klänge seiner Herkunft mischen. Sanft, verletzlich und tanzbar zugleich. Zum ersten Mal hat Poté Songs aus der Perspektive von anderen geschrieben. Denn das Ende der Welt hält mehr als Panik und Chaos bereit, findet Poté: "Ich habe auch schöne Emotionen entdeckt: Es kann sein, dass jemand liebt und sich sorgt. Um die Tochter, die Ehefrau, den Ehemann. Du denkst sofort an die erste Person, die du beschützen möchtest. Und diese Geschichten wollte ich genauso erzählen wie die wilden, panischen und verrückten Reaktionen."

Auch musikalisch vereint Poté auf dem Album die Gegensätze. Ursprünglich kommt er aus der Clubmusik. Dem bassigen Underground-Sound aus London, Rhythmen aus der Karibik und Kuduru-Anleihen aus Lissabon fügt er nun den saften Klang seiner Stimme, ruhigere Töne und atmosphärische Klangbetten hinzu.

Ein tiefer Blick ins eigene Innere

Die neue Ausrichtung bringen auch seine ersten Therapiesessions mit. "Ich glaube, ich hatte einfach einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich mich mit mir selbst auseinandersetzen und mich öffnen musste. Das war ich nicht gewohnt. Denn in meiner Community, unter karibischen Männern, redet man nicht über Therapie. Ich glaube, das wollte ich einfach mal aussprechen. Ich bin letztes Jahr auch zum ersten Mal zur Therapie gegangen und darüber bin ich verdammt froh."

Lügen, Liebe und Verletzlichkeit

Poté erzählt Geschichten von einem immer größer werdenden Lügenkonstrukt, von Selbstüberschätzung und Angststörungen. Er erzählt, wie sich die Sicht auf Dinge verändern kann und durch die Liebe zueinander Furcht besiegt wird. "A Tenuous Tale Of Her" ist ein Album wie ein Erlebnis. Und bei aller Verletzlichkeit, Nachdenklichkeit und Endzeitstimmung gelingt es Poté, eine Atmosphäre zu schaffen, in der man dem Ende der Welt tanzend und hoffnungsvoll entgegenfiebern möchte.