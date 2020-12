Omniversal Earkestra: "Le Mali 70" - Die Berlin-Bamako-Connection 

In Salif Keitas Studio

"Le Mali70" ist das Ergebnis einer Reise des Omniversal Earkestra nach Mali. Sechs Wochen lang war die Band, begleitet von einem Kamerateam, unterwegs, um alte Helden des malischen Pop zu treffen und dem Sound einer Ära nachzuspüren, den 70ern im damals kommunistischen Mali. Es war die Blütezeit der großen, staatlichen Big Bands – z.B. Der Rail Band, in der der spätere Fela-Kuti-Keyboarder Cheikh Tidiane Seck und Global-Pop-Star Salif Keita gespielt haben. In Keitas Mouffou-Studios in Bamako sind die Aufnahmen zu "Le Mali 70" entstanden.

"Tausend Kabel, Mikrofone, ein riesiges Bildnis von Salif Keita hinten an der Wand", beschreibt Künkler die Recording Sessions. Er hat den malischen Weltstar als "willkommen heißend, höflich, nett" erlebt. "Ein weiser alter Herr." Keita singt auch selbst auf dem Album. Unter anderem in "Badiala Male", einer Neubearbeitung des Songs, mit dem Keita seine Karriere bei der Rail Band 1974 begonnen hat.

Zwischen Hotelfoyers und malischer Musikkultur

"Le Mali 70" strahlt angenehm staubige Wärme und Freundlichkeit aus. Die Aufnahmen klingen nach intensiver Auseinandersetzung, aufgeräumter, konzentrierter Big-Band-Arbeit, nach viel Herz und Liebe zum Detail. Fast alle Kompositionen kommen im Original von Bands mit festem Engagement an festen Orten, wie "Les Ambassadeurs de Motel Bamako", Revue-Material, wie es in Hotelfoyers und rot besamteten Konzerthallen zu Hause ist.

Dazu kommen kubanische Einflüsse, über Jahrhunderte gewachsene lokale Musiktraditionen und das zeitgenössische Lebensgefühl im Mali in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das auch von einer Hoffnung auf wirtschaftlichen Aufschwung geprägt war. Dabei entsteht ein magischer Dialog mit hypnotischer Qualität, wie in "Kulukutlu", gesungen von Sory und Issa Bamba. "Le Mali 70" ist kein Versuch, den Klang der 70er in Mali möglichst authentisch abzubilden. Es ist das Ergebnis eines aktuellen, generationenübergreifenden Aufeinandertreffens von Kollegen. Und genau das macht dieses Albums so hörenswert.