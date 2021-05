Niña Dioz: Liebe, Wahnsinn und andere Laster

Niña Dioz revolutionierte zuletzt den Latin Rap: Ein queere Einwanderin aus Mexiko teilte gegen Trump-Amerika, Homofeindlichkeit und Ausbeutung aus und machte sich damit einen Namen. Niña Dioz schaffte es Latin-Rap von seinen schmierigen Etiketten zu befreien. Mojito, Bikinis und Goldketten wurden kurzerhand abgeschafft und durch Sozialkritik und Feminismus ersetzt. Das neue Album "Amor, Locura y otros Vicios", also "Liebe, Wahnsinn und andere Laster", verarbeitet unerwartete Ereignisse im Leben der Künstlerin: "Die Trennung von meiner Beziehung nach fünf Jahren, die Rückkehr nach Mexiko City und der Abschluss der Albumproduktion mitten in der Pandemie."

Neustart in Pandemie

Ende 2019 zieht Niña Dioz zurück von Los Angeles nach Mexico City und landete in einer Stadt, die besonders hart von der Coronakrise getroffen ist. Ihr Album spiegelt diesen bittersüßen Neuanfang, sagt die Rapperin: "Auf der einen Seite wollte ich wieder alte Freunde treffen, auf Festivals fahren und für meine mexikanischen Fans spielen. Das konnte natürlich alles kaum stattfinden. Aber ich hatte die Möglichkeit neue Allianzen zu schmieden." Und die kommen jetzt viel schneller Zustande als noch beim Vorgängeralbum. Gleich drei Videos produzieren Niña Dioz und ihr Team in nur wenigen Monaten. Sie sei stolz darauf, Qualität zu liefern und in Mexiko mit sehr talentierten Leuten zusammenzuarbeiten.

"Königin ohne Krone"

Besonders deutlich wird der Neustart im Song "Mezcal": Latin Rap gekreuzt mit Bolero und Mariachi-Klängen. Eine Verbeugung vor dem Cypress-Hill-Klassiker "Tequila Sunrise"? Nicht wirklich, denn so wie in der Welt der Spirituosen Mezcal nun mal Tequila schlägt, so schlagen auch Niña Dioz und ihre Sparringpartnerin Hispana die Rap-Veteranen aus Kalifornien. Und zwar durch Witz, Ironie und Feshness. "Es ging uns beiden darum, einen Song zu schreiben, der die mexikanische Kultur repräsentiert und Frauen empowert. Es geht im Text darum eine 'Reyna Sin Corona', also eine Königin ohne Krone zu sein und Feuer zu speien – wie beim Mezcal-Trinken." Female Empowerment und die Umarmung der mexikanischen Kultur treffen hier unverkrampft aufeinander.

Biografisches Konzeptalbum

Für ihre raffinierte Mixtur aus verschachteltem Trap, mexikanischen Bolero-Gitarren und druckvollen Dance-Beats versammelte Niña Dioz trotz Pandemie ein ganzes Team unterschiedlicher Produzenten: Die New Yorker Captain Planet und Futura oder Salva aus L.A., der schon für Rihanna und Young Thug gearbeitet hat. "Es ist ein Konzeptalbum. Jedes Stück ist eine Reiseetappe in meiner Biographie. Stilistisch ist es eine Reise zu Fusion-Sounds. Latin Rhythmen treffen auf Hiphop, Trap, R'n'B, Perreo. Ich denke es ist mein diversestes Album." Die Lebensabschnitte von Monterrey, über Mexiko City und L.A. sind musikalisch rauszuhören.

Liebe zur Musik

Auch thematisch macht Niña Dioz ziemlich viele Abstecher. Die zwölf Songs arbeiten sich durch Höhenflüge, Verunsicherungen und Niederlagen des Lebens von Niña Dioz. Die mutige Rapperin zeigt mit gnadenloser Ehrlichkeit ihre seelischen Narben. Versursacht durch ihre beiden größten Laster: Liebe und Musik. "Plötzlich hatte ich so viele Lieder über meine unterschiedlichen Gefühlswelten. Ausgelöst vom Beziehungsbruch folgte der Schmerz - das Verlangen, das Erlebte zu wiederholen. Daraus wurde der Song "Último Perreo", der vom letzten gemeinsamen Tanz erzählt. Aber es gibt auch sexy Momente wie zum Beispiel auf "Sorpresa" oder "Freaky". Doch auch wenn diese Beziehungen kamen und gingen: Die einzige Liebe, die mich wirklich durchdrungen hat, die geblieben ist, ist meine Liebe zur Musik. In die Musik habe ich all meine Energie gesteckt, meine ganze Passion, meinen ganzen Wahnsinn und all meine Laster."