Mathias Modica - "Sonic Rohstoff"

Unter den Pseudonymen Munk und Kapotte veröffentlichte er auch Musik für die Clubs. Jetzt bringt er auf seinem neuen Jazz-Label Kryptox eine Jazz-inspirierte Electronica-Platte unter seinem eigenen Namen heraus. "Mit dem neuen Label Kryptox bin ich irgendwie viel näher an dem, was mich geprägt hat, nämlich Jazz und Improvisationsmusik. Ich dachte, dass es dafür angebracht ist, das Pseudonym wegzuschmeißen."

Zurück zu den Wurzeln

Mathias Modica kommt aus einer musikalischen Familie. Sein Vater ist klassischer Komponist. Modica selbst hat Jazz-Klavier in München studiert, aber abgebrochen, weil er nicht daran glaubte, ein ganz großer Jazzpianist werden zu können. Auf "Sonic Rohstof"“ mixt er seine musikalischen Prägungen aus verschiedenen Jahrzehnten: helle 90er-Jahre HipHop-Beats, aufgeräumte Saxophon- und Synthesizer-Melodien im Stil der 80er und funky Jazz-Elemente im 70er-Gewand. "Die 70er sind für mich wichtig, weil das für mich die spannendste Zeit in Sachen Jazz war, nämlich als der Jazz elektronisch wurde. Und da ist einfach Herbie Hancock für mich der Mann.", sagt Mathias.

Sound-Eskapaden wie die des Jazz-Altmeisters hat "Sonic Rohstoff" aber eher nicht zu bieten. Das Album setzt vor allem auf wohlklingende Wiederholungen, instrumentale Spielflächen, auf denen er sich dezent austobt. Wie in seiner vom Saxophon getriebenen Hymne "Le Sud" zu Ehren seiner zwischenzeitlichen Wahlheimat Marseille.

Die Macht der Sprache

Zum Titel hat Modica der Roman "Rohstoff" des Pop-Autors Jörg Fauser inspiriert. Das Buch hat er bereits mehrmals gelesen, unter anderem während er an den Songs zum Album gearbeitet hat. Bei den instrumentalen Stücken kann er mit Songtiteln spielen, die Sprache changiert zwischen italienisch, französisch, dänisch und deutsch. Gerade von der deutschen Sprache sei er aber seit ein paar Jahren fasziniert.

Spontane Gäste

Hinter den meisten Beats sowie dem sehr präsenten Rhodes-Piano und den Synthesizern steckt Mathias Modica selbst. Das Klangbild erweitern Gäste der jungen, spannenden Berliner Jazz-Szene, die spontan im Studio vorbeigeschaut haben. Vom Potenzial der Berliner Jazz-Szene ist er überzeugt: Stilmixe mit Global Pop aus Afrika und Arabien, Berliner Techno, US HipHop-Beats und Klang-Experimenten machen ihn für Modica so spannend.

Unbeabsichtigte Entschleunigung

Entstanden sind die zehn Songs auf dem Album größtenteils nach und nach nachts in seinem Studio in Berlin-Kreuzberg in Pandemie-Zeiten. "Abends, wenn es dunkel war und ruhig, ist es so ein bisschen passiert. Es ist sozusagen ein kontemplatives 'Nachts-Album' in Zeiten, in denen nicht getanzt wird."