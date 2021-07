Meister der Melodien

King Perryy hat das Talent, einprägsame Melodien aus dem Ärmel zu schütteln, die einem irgendwie vertraut erscheinen. Das mag an seiner musikalischen Sozialisation liegen. Im Chor des Priesterseminars, wo er als Jugendlicher zunächst eine ganz andere Karriere anstrebt, wird er sich beim Singen von Psalmen seines Gespürs für Melodien bewusst. Seine große Vorliebe für Boygroups wie Take That oder Backstreet Boys tut ihr Übriges. Er hat die seltene Gabe, in Melodien zu träumen, die er nach dem Aufwachen mit dem Smartphone festhält - wenn er schnell genug ist. Wenn ein Beat, ein Rhythmus seine Seele berührt, dann kann er Menschen auf der ganzen Welt berühren. Davon ist King Perryy überzeugt - und er beweist es mit seinem neuen Album fast schon beiläufig.

Von Jamaika bis Nigeria

Im Intro zu "Citizen Of The World" führt uns King Perryy zunächst auf eine falsche Fährte. Wir hören zirpende Grillen, darüber spricht eine Stimme auf Patois über die Religion der Rastafari. Dann lockt uns ein sanfter Off-Beat noch tiefer in das jamaikanische Inland. Erst der Refrain zu "African Boy" rückt die Orientierung zurecht. Wir befinden uns nicht in Kingston, Jamaika, sondern in Lagos, Nigeria. Doch der Riddim zu dem Song ist im Studio vom Bob Marley, bei Tuff Gong entstanden - unter der Leitung von Teflon Zincfence aka Riddim God, der unter anderem die jamaikanischen Shootingstars Chronixx und Koffee produziert hat. Neben "African Boy" hat er mit "Get The Money" noch einen pumpenden 90s Dancehall-Tune auf dem Album beigesteuert. Diese musikalische Mischung hat King Perryy schon in seiner Kindheit kennengelernt: Sein Vater hat ihm als Kind regelmäßig Bob Marley, Sean Paul, und natürlich Fela Kuti vorgespielt. Heute mixt er daraus seinen ganz eigenen "Continental Sound".

Globalisiertes Soundspektrum

King Perryys Sound klingt so reich und verschieden wie die Welt. "Yawa" von Mr Eazi-Produzent GuiltyBeatz bringt Naija-Beats, Reggae-Bass und Dancehall-Bounce zusammen. "YKTFV (You Know The Fucking Vibe)" basiert auf einem düster psychedelischen Drill-Beat, während "Waist" auf Afro-House baut. Bei "Big Man Cruise" verschmelzen Highlife- und Latin-Sounds zu einem unwiderstehlichen Dance-Banger. Mit jedem Song kreiert King Perryy einen ganz eigenen Vibe. Ihm geht es dabei aber nicht um seine eigene Coolness, denn seine Mission ist viel größer: Der verhinderte Priester in ihm vereint Beats, Message und Sound, um unsere Seelen zu berühren. Denn "Citizen Of The World" sei nicht nur ein Album, sagt King Perryy: "Es ist ein Bewusstseinszustand, eine Identität."