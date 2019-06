Heldenreise einer großen Lyrikerin

Keine Features, keine Spielereien: Über zurückgenommene, minimalistische Produktionen entfaltet Kate Tempest ihre leidenschaftliche Spoken Word Poesie. Die Klangbetten sind akustisch, bestehen oftmals nur aus einem einzigen Loop und finden weit im Hintergrund statt.

Ganz nah dran

Kate Tempests Stimme spielt die Hauptrolle und steht stets im Vordergrund. Mal klingt sie entschlossen und sicher, mal ist sie gebrochen, um dann in den sanften Produktionen aufzugehen. Kate Tempest erzählt Geschichten von Liebe, Freundschaft, Zuneigung und Vertrauen. "The book of traps and lessons" handelt aber auch von Rassismus, Nationalismus, Umweltzerstörung, Konsumwahn und der Anonymität von Großstädten. Das Album wirkt wie ein langer, fesselnder Monolog – kein Wunder: "The book of traps and lessons" wurde komplett an einem Stück aufgenommen.

Pilgerfahrt zu Rick Rubin

Für ihr viertes Album ist Kate Tempest zu Produzentenguru Rick Rubin nach Malibu gepilgert. Rubin hat die Beastie Boys entdeckt, Run DMC groß gemacht und mit Musikegenden wie Johnny Cash, Slayer oder Lady Gaga gearbeitet. Sein legendäres Shangri La Studio im sonnigen Malibu wurde für Kate Tempest zum Ort der Entfaltung. Rick Rubin begab sich mit ihr auf eine fast schon mystische musikalische Reise – und ließ sie zu der Verletzlichkeit und Intensität finden, die "The book of traps and lessons" ausmacht.

Nachdenklich, verzweifelt, kämpferisch

"The book of traps and lessons" ist ein Konzeptalbum, zweigeteilt in Erzählungen über Fallgruben und Lektionen. Kate Tempest beschäftigt sich ernst mit den Themen ihres eigenen Lebens – und darüber hinaus. Sie rappt über ihre bedingungslose Liebe zu einer unbekannten Frau, über Freundschaft und Vertrauen in der Anonymität der Großstadt. Aber sie thematisiert auch rassistische Polizeigewalt, nationalistische Politiker und rappt über einen Planeten am Rande des Kollaps.

Vorbereitung auf die Katastrophe: Liebe

Die politischen Probleme, die Kate Tempest auf "The book of traps and lessons" anspricht, sind bedrohlich, die urbane Anonymität und die Beschreibungen des Konsumwahns bedrückend. Und doch findet Kate Tempest immer wieder zu einem Optimismus, der kein Gefühl von Ohnmacht aufkommen lässt. Ihr Motto: Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? "Wir sind gewalttätig und ausbeuterisch uns selbst und unserem Planeten gegenüber. Wir befinden uns in einer Situation, in der wir dem Ende der Menschheit ins Auge schauen. Wir sollten uns vorbereiten. Und das geht nur durch Liebe!".