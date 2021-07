Das Motto lautete: "More Soul, less Control!" Dazu lässt Jesse HipHop, Dancehall, R&B, Trap und Afrobeats einfließen und zeigt sich inhaltlich auch mal von seiner verwundbaren Seite. Bei allen Genre-Experimenten ist "Royal" fest in Jamaika verankert. Das Ergebnis ist innovativer, lebendiger Reggae-Sound.

Nyahbinghi bis Trap

Durch die verschiedenen Stile und die zahlreichen Mitstreiter ist das neue Album zwar vielseitig, klingt aber nie beliebig. Der von dem jungen Jamaikaner Iotosh produzierte "Rich Forever" mit Vybz Kartell geht beispielsweise von einem darken Piano-Intro in einen perkussiven Nyahbhingi-Rhythmus über, ehe ein Trap-Beat übernimmt. "Black" wiederum ist eine über Roots-Fanfaren und Nyahbinghi-Beats gerappte Erhöhung schwarzer Menschen und ihrer Kultur – als Reaktion auf Jahrhunderte der systematischen Erniedrigung. HipHop Beats treffen auf traditionelle Rastafari-Lyrics, Einflüsse aus modernem RnB auf persönliche Texte über Familie und Beziehungen.

Hybrid-Reggae

Die verschiedenen Sounds und Inhalte werden auf "Royal" gekonnt zu Sound-Hybriden verbunden. Jesse Royal drückt den Stücken mit seiner lässigen und sexy-schludrigen Intonation seinen Stempel auf. Das gelingt ihm auch mit den Inhalten. In "Lion Order" mit Protoje, einer Hymne an die Brüderlichkeit, steckt die Grundidee des Albums: "Wir verstehen uns." Jesse Royal appelliert an die Kraft von Unity nicht nur in der jamaikanischen Musikszene – sondern auch in der Gesellschaft des Landes.

Kraft und Reichtum statt Leiden



Im Reggae wird oft das Leiden an Babylon, an einer systemischen Ungerechtigkeit, kapitalistischer Entfremdung und Armut thematisiert. Das möchte Jesse Royal überwinden, indem er das Wort Suffering – englisch für "Leiden" – aus seinem Vokabular streicht und der Welt in seinen Songs wie im echten Leben positiv gegenübertritt. Er singt davon, dass wir unseren Reichtum nicht an materiellen Gütern, sondern an der eigenen inneren Stärke messen sollten. Jesse Royal verkörpert auf seinem Album den Leitspruch der Rastafari-Bewegung: "Word, Sound, Power", nach der sich in der Realität manifestiert, was man mit Worten formuliert.