Gefeiert von Prince, Erykah Badu und Questlove. Gesampelt von Kendrick Lamar, The Carters (Beyoncé & Jay Z) und Drake. Kaum ein*e Newcomer*in im Neo-Soul und Fusion Jazz bezieht sich nicht auf sie. Spätestens mit ihrem zweiten Album eroberten Hiatus Kaiyote 2015 die Bühnen des Global Pop. Alle Türen standen ihnen offen. Doch mitten auf einer US-Tour im Jahr 2018 wurde bei Fronstängerin und Gitarristin Nai Palm Brustkrebs entdeckt. Dieselbe Sorte, an der schon ihre Mutter starb, als Nai elf Jahre alt war. Doch die Sängerin überwindet die Krankheit mithilfe einer Amputation.

Tapfer durch jede Stimmung

"Weil ich dasselbe durchgemacht habe wie meine Mutter, wollte ich sie zelebrieren und im Titel unseres Albums auf unsere geteilte Erfahrung verweisen", sagt Nai. "Denn die hat für die Entstehung des Albums eine große Rolle gespielt." "Valiant" heißt nämlich nicht nur "tapfer" auf Englisch – es steht auch für die beiden Autos, die Nais Mutter fuhr: einen weißen und einen schwarzen Chrysler Valiant – je nach Laune. "Mood Valiants" eben.

Achterbahn der Gefühle

Für geschickte Stimmungswechsel steht auch der Sound von "Mood Valiant": ob ausgelassen-funky in "Chivalry Is Not Dead", launisch-aufgekratzt in "Red Room" oder auch melancholisch-introvertiert im Geheimtipp "Sparkle Tape Break Up", der für Bassist Bender eine besondere Bedeutung hat. "Dieses Album hat irgendwie mehr Traurigkeit als sonst", sagt er. "Es erreicht neue emotionale Tiefen, mit denen Zuhörende sich bestimmt identifizieren können, wenn sie an ihre eigenen harten Zeiten denken. Und die Platte kann dabei helfen, Schmerz anzuerkennen – aber sie zeigt auch, dass wir ihn wieder überwinden können."

Soundreise mit Abstechern nach Brasilien

Ein Highlight für die ganze Band: Dass sie für ihre erste Single "Get Sun" den brasilianischen Kult-Musiker Arthur Verocai als Feature-Gast gewinnen konnten. "Wir haben eine Südamerika-Tour geplant, um im Studio sein zu können, während er seine großartigen Bläser- und Streichersätze aufgenommen hat. Ein super inspirierender Trip!", schwärmt Bender. Nach ihrer Zeit im Studio in Rio verbrachte die schon immer naturverbundene Nai zehn Tage bei der indigenen Varinawa Community im Amazonas. Spuren des Besuchs ziehen sich durch die reichhaltigen Interludes des gesamten Albums.

So funky klingt musikalische Selbstbehauptung

Neben Nais Erkrankung verzögerten auch die Pandemie und die lange Suche nach einem passenden neuen Label-Vertrag das Release des heiß ersehnten nächsten Albums. In der Zwischenzeit ließ sich die Band auf der Plattform Patreon von ihrer treuen Fan Base crowdfunden. Kreative Selbstbestimmung ist das wohl höchste Gut dieser Band. Dessen Verteidigung hat sich gelohnt: "Mood Valiant" bietet einen großen Schatz an musikalischen Spielereien. Dabei ist sie etwas klarer, vielleicht erwachsener als die Vorgängerplatte, ohne dabei aber den satten Funk des typischen Hiatus-Sounds zu verlieren.