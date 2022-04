Melancholische Samples aus alten Jazz-Platten, entspannte Akkorde und knackige Drum-Beats - das ist die Soundformel von FloFilz. Damit hat sich der 31-jährige zu einem der wichtigsten Akteure der Beat-Szene in Deutschland entwickelt. Er hat den LoFi-Sound entscheidend geprägt - lange vor dem Hype um Lo-Fi Beat-Playlisten auf Youtube. Während der Pandemie hat sich der klassisch ausgebildete Violinist und Produzent selbst besser kennengelernt. Dabei ist auch seine neue Platte entstanden. "Close Distance" hat er sein viertes Album genannt: " Die Idee hinter Close Distance war, zum einen dieses 'Close', diese Nähe zu sich selbst und vielleicht auch, dass ich noch mehr rausgefunden habe, was ich musikalisch wirklich machen möchte. Und dann die Distanz - dass man so abgeschottet war von allem und auch mit den Feature-Gästen auf dem Album, mit denen auch viel über die Distanz passiert ist. ", erzählt FloFilz.

London Jazz-Sounds

Für "Close Distance" schlägt FloFilz eine Brücke zwischen Berlin und London. Das "Geben und Nehmen" zwischen Jazz-Musiker:innen und HipHop-Produzent:innen in der Musikszene der englischen Hauptstadt inspirieren den 31-Jährigen. Für "Close Distance" nimmt FloFilz Songs mit Protagonisten der Londoner Jazz-Szene auf. Zunächst in Sessions vor Ort, bis der Lockdown ihm zu Kollabos über das Netz und dem Verschicken von Beat-Ordnern zwingt. Auf "Uteki" improvisiert Keyboarder Alfa Mist zu seinem atmosphärischen Jazz-Hop. Mit Producer-Duo Blue Lab Beats spielt er an einem Nachmittag das Funk-angehauchte "Skybox" ein - " Eine tolle Erfahrung so ein Teil dieses Flows zu sein von diesem total eingespielten Team ". Zusammen mit dem Rap-Duo Summer Sons nimmt er die South-London-Rap-Hymne "Dust on the curb" auf.

Vertäumte R&B und Neo-Soul-Vibes

Mit gelungenen Kollabos erweitert FloFilz auf "Close Distance" seinen gewohnt jazzigen Sound auch um verträumten R&B und melancholischen Neo-Soul. Einer der Highlights dabei ist der sanfte Love-Song "Seaside Dreams" mit Sängerin Hunter Rose aus Kapstadt. Auf "Sensitive" zeigt er sich mit Alt-R&B-Sänger Jerome Thomas von seiner verletzlichen Seite und verarbeitet die psychische Belastung im Lockdown. Zu wehmütigen Vibes in "Half Nine" überwindet Sänger KeepVibesNear seinen Liebesschmerz.

Für seine Kollabos gibt FloFilz sein Konzept und das Feeling vor und überlässt seinen Feature-Gäste weitgehende Freiheit für Lyrics und Songinhalte. Herausgekommen sind Songs und Tracks, die vielfältige Pandemie-Moods einfangen - von Überforderung, über Sehnsucht nach Verbindung sowie Hoffnung auf bessere Tage. Mit den gefühlvollen Produktionen auf "Close Distance" erweitert FloFilz sein musikalisches Spektrum und hebt seinen Sound auf das nächste Level.