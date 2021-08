Die Musik von Emma-Jean Thackray ist eine Erfahrung für Körper, Geist und Seele. Auf ihrem Debütalbum "Yellow" zeigt sie, wie erfüllend und gleichzeitig entspannt ein psychedelischer Trip durch komplexen Klanglandschaften sein kann: "Für mich geht es immer um die Balance", erzählt sie. "Wenn du einen sehr harten, physisch spürbaren Groove hast, dann brauchst du eine clevere Harmonie, um das ganze auszubalancieren. Wenn du irgendwelchen abgedrehten Kram machst, brauchst du die große Melodie, um die Menschen wieder einzufangen."

Der neue Sound der Siebziger

Emma Jean Thackray navigiert sicher durch faszinierende musikalische Sphären. Auf "Yellow" treffen euphorische Streicherarrangements und Bläsermelodien auf hypnotisierende Drumpatterns, sanfte Piano-Akkorde liegen unter glasklar gesungenen Melodien. Ihre Vision des Jazz verbindet Emma Jean mit Einflüssen aus klassischem Soul, Elektronik, Disco und P-Funk: "'Yellow' hat definitiv den Klang und die Textur der Siebziger", sagt Emma-Jean. "Das war auch Absicht. Für mich ist das ein zeitloser Sound. Ich mag es, wenn Musik ein bisschen natürlicher und organsicher klingt." Sie singt mal mitreißend, mal mantra-artig über Liebe und Aufmerksamkeit, den tiefen Blick ins eigene Innere, Verständnis und Zusammengehörigkeit. "Yellow" ist ein positives, energetisches und transzendentes Erlebnis. Denn Emma-Jean ist überzeugt: Bei all den Unterschieden gehören alle Menschen zu ein und demselben Universum.

Künstlerische Vision einer studierten Musikerin



Emma-Jean Thackray ist in Yorskhire geboren, einer Gegend, die für ihre Kultur der Brass-Bands bekannt ist. Ein Einfluss, der sie geprägt hat: sie spielte in diversen Brass-Bands, lernte Instrumente wie Trompete, Flügelhorn, aber auch Klavier. Sie studierte Musik und Jazztrompete und konnte so ihr ganzes Potential entfalten. Inzwischen lebt sie in London, von wo aus sie ihre eigene Radioshow "Moevement" auf Gilles Peterson's Sender Worldwide FM produziert. "Yellow" mag ihr Debutalbum sein – und trotzdem ist die erst Mitte Zwanzigjährige schon jetzt ein Fixpunkt in der New-Jazz und Avantgarde Szene Großbritanniens.

Visionäres Leuchtfeuer des Jazz

Mit ihrem Album schafft Emma-Jean Thackray eine Jazz-Fusion aus Retro und Moderne. Ein wegweisendes Leuchtfeuer für junge Artists. Damit hat sie sich zum Liebling der Musikavantgarde gemacht. Ihr kreatives und visionäres Debüt sichert ihr einen unbestreitbareren Platz im Jazz-Universum.