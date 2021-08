Altin Güns einzigartiger Soundmix aus anatolischer Rockmusik, türkischem Psychedelic und Folk sowie futuristischer Avant-Pop hat weltweit Fans. Als herausragendes Live-Kollektiv spielten sie vor der Pandemie ausverkaufte Shows auf drei Kontinenten. Eine Grammy-Nominierung im Jahr 2019 schenkte ihnen zusätzliche Aufmerksamkeit. Nachdem sie bereits Anfang des Jahres ihr drittes Album "Yol" veröffentlicht haben, bringt die Band ein neues Überraschungsalbum heraus. Es trägt den Titel "Âlem", was mit "Universum" übersetzt werden kann.

Einsatz für die Umwelt

"Âlem" wird ausschließlich digital vertrieben und unterstützt die niederländische Stiftung EarthToday. Deren Ziel ist es, bis 2050 die Hälfte der Erdoberfläche unter Naturschutz zu stellen. Mit jedem bei Bandcamp gekauften Song von "Âlem" kann die gemeinnützige Organisation einen Quadratmeter Erde schützen.

Über dieses Engagement hinaus verstehen sich Altin Gün als nachhaltige Band. Sie achten auf ihren ökologischen Fußabdruck, auch wenn das für eine weltweit tourende Band nicht immer einfach ist. So bestehen sie auf vegetarisches Catering, vermeiden Plastik und Flugreisen wo es nur geht und kompensieren großzügig ihren CO2-Ausstoß. Auch textlich werden auf "Âlem" die Herausforderungen unserer Zeit verhandelt. Auf der Single "Kısasa Kısas" (Türkisch für "Auge um Auge") singt Merve Daşdemir über die Überbevölkerung der Erde. Düstere Lyrics treffen auf balearische Reggae-Pop-Beats.

Erste eigene Kompositionen

Altın Gün Fans könnten sich wundern: Normalerweise interpretiert die Band türkische Klassiker und alte Geheimtipps neu. Auf "Âlem" veröffentlicht die sechsköpfige Band erstmalig eigene Kompositionen. Nach der Veröffentlichung von "Yol" im März hoffte die Band, endlich wieder Konzerte zu spielen. Stattdessen: Lockdowns, gestrichene Festivals und eine lahmgelegte Kulturlandschaft. Die ungewollte Freizeit versuchte die Band gut zu nutzen – mit der Produktion von neuer Musik. Einzelne Ideen wurden über das Internet hin- und hergeschickt. Aus kleinen Jam-Sessions wurden im Ping-Pong-Prinzip Demos und schließlich durchproduzierte Songs nach Vorbild der Achtziger- und Neunzigerjahre. Neben "Kısasa Kısas" stammen auch "Üzüm Üzüme Baka Baka" und "Cips Kola Kilit" aus der Feder der Band.

Sexual Healing

Auf ihrem Album "Âlem" verschmelzen Altin Gün wieder einmal Tradition und Moderne – und formen daraus eine neue, faszinierende Soundwelt. Die großen Saiteninstrumente der türkischen Musikkultur treffen auf retro-futuristische Anleihen aus 80s-Synthpop, Neue Deutsche Welle und 8-Bit-Sound. Das wohl bekannteste 808-Pattern von "Sexual Healing" von Marvin Gaye ist in dem Song "Oğlan" in veränderter Geschwindigkeit zu hören – und auch sonst kommt die legendäre Drum-Maschine häufig zum Einsatz. Auch wenn der Sound des Albums hier und da bewusst auf die Spitze getrieben wird, klingt "Âlem" trotzdem wunderbar organisch und lebendig.

Retro-Futuristik auf allen Ebenen

Musikalisch gesehen schließt "Âlem" damit nahtlos an das vorherige Album "Yol" an. Beide sind vom belgischen Synth-Duo Asa Moto gemischt und koproduziert worden. Mit "Âlem" setzen sie ihren Pfad fort und klingen dabei noch elektronischer. "Viele der Songs sind diesmal mehr von den frühen Neunzigern als von den Achtzigern inspiriert und enthalten versteckte Anspielungen auf die Pop- und Housemusik der frühen Neunzigerjahre", erzählt Frontman Jasper Verhulst. "Wahrscheinlich bewegen wir uns in der Zeit. Als ob wir uns mit jedem Album mehr Richtung Gegenwart bewegen würden." Ihre Retro-Fangemeinde wird aber auch diesen Schulterblick in die Musikgeschichte lieben. Auf dem nächsten Album, so verrät uns Jasper, soll es aber wieder organischer zugehen.