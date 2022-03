Koffee war noch ein absoluter Nobody, als sie mit "Legend", einem Tribut an den jamaikanischen Sprint-Titan Usain Bolt, viral ging. Es folgten die Reggae-Singles "Burning" und "Raggamuffin" und schon kurz darauf erschien derDancehall-Afrobeats-Trap-Hybrid "Toast", der den It-Sound der kommenden Jahre bestimmte. Der Song katapultierte Koffee in rasantem Tempo um den Erdball, zog etliche Remixe und Kollabos mit J Hus, Gunna und John Legend nach sich und sorgte dafür, dass die damals 19-Jährige für ihre EP "Rapture" als erste Frau und jüngste Künstlerin mit einem Grammy in der Reggae-Kategorie ausgezeichnet wurde.

"Redemption Song", Dankbarkeit & Reminiszenzen

Koffee wählt einen großen Auftakt für ihr Debütalbum "Gifted". In "X10" - gesprochen "times ten - wagt sie sich an Bob Marleys legendären "Redemption Song". Was für manche abgedroschen klingen mag, funktioniert bei ihr mühelos. Koffee webt ein Sample aus dem Marley-Klassiker in ihren Song ein und bringt ihn ihrer Generation nahe. Und sie beweist gleichzeitig, dass ein so überstrapazierter Song richtig eingebunden auch heute noch spannend klingen kann. Koffee sagt, ihr Debüt-Album soll auch eine Hommage an ihre Heimat Jamaika sein - mit Bob Marley ins Album einzusteigen, scheint daher nur der logische Schritt zu sein.

Reggae, Liebeslieder & gegenwärtige Stimmungen

Überhaupt findet Reggae auf "Gifted" überraschend viel Platz. Koffee ließ sich von John McLean, einem englischen Sänger mit jamaikanischen Wurzeln, zu der lupenreinen Lover's Rock-Nummer "Lonely" inspirieren. Neben "X10" ist mit "Shine" ein weiterer akustischer Reggae-Song auf dem Album. In "Run Away" vereint sie ihre beiden Seiten: Klassische Reggae-Anleihen treffen auf aktuelle Global Beats. Koffee hat die Pandemie genutzt, um mit jungen jamaikanischen Produzenten wie Iotosh, J.L.L. oder Dane Ray zu arbeiten, die aber interessanterweise nicht Reggae-Tracks verantwortlich sind. Ihre ersten drei Singles, den Party-Songs "Lockdown", "West Indies" und "Pull Up", spiegeln gekonnt gegenwärtige Stimmungen, Beats und Sounds wider.

Pandemie, Sozialkritik & Empowerment

Die Pandemie verordnete Koffee eine Pause von den vielen Reisen und der geballten Aufmerksamkeit. Weil sie viel zuhause war, hat sie sich auch inhaltlich wieder mehr mit ihrer Heimat auseinandergesetzt. Das hört man in zwei sozialkritischen Stücken, die sich mit der immer weiter drehenden Gewaltspirale in Jamaika beschäftigen. In "Defend" schlägt sie sich auf die Seite der Ghetto-Youths, die häufig für die hohe Mordrate verantwortlich gemacht werden. Koffee macht deutlich, dass sie genauso oft Opfer wie Täter sind. In einer der stärksten Nummern und ihrem persönlichen Lieblingssong "Shine" gelingt es ihr, sich in die bedrückende Realität vieler Bewohner:innen der Inner Cities zu versetzen, deren Tage oft mit heulenden Sirenen eingeläutet werden - meist ein untrügliches Zeichen für weitere Opfer der Gewalt. Aber der Song bleibt nicht in dieser Untergangsstimmung stecken, sondern ist gleichzeitig als Empowerment für die angesprochenen Jugendlichen gedacht: "Shine"!

Generationen, Hörgewohnheiten & Brückenbauen

Koffee holt sie alle ins Boot. Die Älteren mit ihren Reggae-Reminiszenzen und deepen Inhalten, die Jüngeren mit guter Laune, Marken-Dropping von Audi bis Balenciaga und Up-To-The-Time-Beats. In fast jedem Song würdigt Koffee ihre Mutter, zeigt sich dankbar und gottesfürchtig. Gleichzeitig hat sie die lässigsten Flows unter der Sonne. Dass "Gifted" so kurz geraten ist, hat auch mit einem Kompromiss zwischen den Generationen zu tun. Statt nur einzelne Songs für die einschlägigen Streaming-Portale zu veröffentlichen, auf denen Koffees Altersgenoss:innen in erster Linie unterwegs sind, hat sie sich für das Format der Prä-Streaming-Ära entschieden. Dass sie damit nicht mal die Hälfte einer CD ausfüllt, ist wiederum den Hörgewohnheiten der Jüngeren geschuldet. Aber 28 Minuten Koffee reichen locker aus, um die unterschiedlichen Zielgruppen zusammenzubringen. Und wem das nicht reicht, der:die fängt einfach wieder von vorne an. Pull Up!