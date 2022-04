Um diese Frage vorweg zu klären: Kae hieß vorher Kate, definiert sich aber seit einiger Zeit als non-binär, daher Kae. Bekannt ist die Londoner:In als Spoken-word-Künstler:In, Rapper:In und Autor:In und hat schon so einige Preise eingeheimst. Wie immer bei Kae Tempest steht bei "The line is a curve" das gesprochene Wort im Vordergrund. Die Instrumentals sind so etwas wie das akustische Bühnenbild für Kaes Gedichte. Im Vergleich zum Vorgängeralbum "The book of traps and lessons" - dessen musikalischen Teil Star-Produzent Rick Rubin fast auf ein Minimum reduziert hat - klingt "The line is a curve" verspielter und zugänglicher. Für Kae eine konsequente Weiterentwicklung: "Dadurch, dass ich die Essenz dessen, was ich machen will, so gut auf 'Traps and lessons' umrissen habe, fühlte ich mich bei diesem Album viel freier, etwas vollkommen neues zu kreieren."

Deswegen kollaboriert Kae auf diesem Album auch zum ersten Mal mit anderen Artists. Zum Beispiel mit dem Londoner Rapper Confucius oder der britischen Soulsängerin Lianne la Havas. Die musikalische Community soll in den Kreativitätsprozess eingebunden werden. Textlich geht es um Selbstfindung, um neue Wege, neue Denkweisen, aber auch um den Aufstieg aus einem emotionalen Tal. 2019 fühlte sich Tempest noch gut. Gefestigt in einer Beziehung. Doch dann kam Corona. Die Tour wurde abgesagt, lang verdrängte Selbstzweifel und Ängste kamen zurück.

Das Album vertont den gedanklichen Weg heraus aus dieser depressiven Phase. Mit allen Zweifeln, mit aller Mühe, die es kostet, sie zu überwinden. Dabei ist der Weg das Ziel. Und die im mantra-artigen Closer "Grace" erreichte Erkenntnis, dass Liebe die Antwort sei, weicht der Einsicht, dass es kein Ende der Erkenntnis gibt. Oder um es mit Kaes Worten zu sagen: "Diese Worte: 'Lass mich Liebe sein, lass mich Liebe geben und empfangen, lass mich nichts anders als Liebe sein", haben mir geholfen, meine Energie wieder zu bündeln. Deshalb war es mir wichtig, diese Worte ans Ende der Platte zu packen. Aber die Musik führt dann wieder zurück an den Anfang des Albums. Sprich: nur weil wir jetzt an diesem Punkt sind, heißt es nicht, dass wir das Rätsel des Lebens gelöst haben. Das ist ein Dauerprozess und viel Arbeit. Es geht immer wieder von vorn los. Deshalb heißt das Album auch "The line is a curve'".

