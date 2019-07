Auch südafrikanische House-Produzenten wie die Infamous Boiz oder der kurz nach den Aufnahmen verstorbene DJ Spoko sind als Gäste vertreten. Sie treffen auf Musiker wie den walisischen Sänger Gruff Rhys oder den Londoner Grime-MC Ghetts, deren englische Texte mit Liedzeilen auf Xausa verschmelzen. Auf "Egoli" kommen sie alle zusammen und bringen die afrofuturistischen Vibes des Johannesburger Undergrounds auf den globalen Dancefloor.

Women to the front

Einen besonderen Platz auf "Egoli" nehmen aber Musikerinnen ein. Die britische Elektronik-Songwriterin Georgia erzählt in "City in Lights", die Geschichte eine Sängerin der südafrikanischen Vokalgruppe Mahotella Queens. Als junges Mädchen ist sie in den 60er-Jahren aus den Townships geflohen, um sich durch Musik ein besseres Leben zu ermöglichen.

Ihre Nachfolgerin im Geiste ist Moonchild Sanelly. Die Sängerin mit den blauen Haaren und eigenem Modelabel gilt bereits als Stil-Ikone für junge Frauen. Im Song "Sizi Freaks" fordert sie mehr sexuelle Aufklärung ein. "Es passiert andauernd, dass eine Frau oder ein junges Mädchen vergewaltigt wird, aber man redet nicht drüber!", sagt Moonchild Sanelly empört. "Das liegt daran, dass das Thema schon zu Hause in den Familien tabuisiert wird! Ich will den Mädels mit auf den Weg geben, dass es vollkommen o.k. ist, sexy zu sein! Wer damit ein Problem hat, der kann mir gestohlen bleiben!"

Es sind Botschaften wie diese, die Africa Express über den Status eines einfachen Musikprojekts hinaus heben. Es ist ein Symbol dafür, wie fruchtvoll die interkulturelle Zusammenarbeit sein kann, wenn Künstler gleichberechtigt aufeinander treffen und ihre Botschaft in die Welt tragen. Die nächste Station des Africa Express nach Südafrika sollen die Südstaaten der USA sein. Dort wollen Damon Albarn und sein Mitstreiter Ian Birrell eine Bootsfahrt mit Musikern auf dem Mississippi organisieren.