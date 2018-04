Brief an die Mutter

Baloji wurde 1978 in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, geboren. Sein Vater war ein Geschäftsmann, seine Mutter kam aus dem Ghetto von Lubumbashi. Als er drei Jahre alt ist, zieht sein Vater nach Belgien und nimmt den kleinen Baloji mit und der Kontakt zur Mutter reißt ab. Erst 25 Jahre später schickt sie ihm über eine Fluggesellschaft einen Brief und stellt damit den Kontakt wieder her. Darin fragt sie Baloji: "Wie ist es dir in den letzten 25 Jahren ergangen?"

Ein Album als Antwort

Erst schämt Baloji sich dafür, so lange keinen Kontakt mit der Mutter gehabt zu haben. Dann beschließt er, ihr ein Album zu schreiben und damit auf ihre Frage zu antworten. Die Jugend in einer Kleinstadt Belgiens war für Baloji nicht immer einfach gewesen – als schwarzer Junge umgeben von Kleinkriminalität und Gewalt. Die Suche nach seiner Identität zwischen Europa und Afrika sind zentrale Aspekte im Leben von Baloji. Durch den erneuten Kontakt zu seiner Mutter kommt er auch wieder in Berührung mit seiner afrikanischen Heimat.

Soukous-Gitarren und HipHop-Beats

Die Soundwelt von Baloji ist atemberaubend vielfältig. Die kreisenden Gitarrenläufe des Soukous treffen auf wummernde 808-Kicks, hoch gesungene Rumba Kongolaise auf die tief gerappten Strophen von Baloji. Seine Musik ist sowohl von Sounds aus New York, Düsseldorf und Maastricht beeinflusst wie von den Klassikern der kongolesischen Musik. Als Jugendlicher wollte Baloji nichts mit der Musik seiner kongolesischen Heimat zu tun haben. Doch seit seinem Debütalbum "Hotel Impala" von 2005, das nach dem Hotel seines Vaters benannt war, kann man Baloji dabei zuhören, wie er sich den Sounds aus dem Kongo immer mehr zuwendet. Das Ergebnis ist schwer zu kategorisieren, doch dafür interessiert sich Baloji nicht. Er bezieht Inspirationen aus zeitgenössischem Rap wie aus kongolesischen Sounds der 70er und 80er. "Ein Killer Groove ist ein Killer Groove – egal, woher er kommt".

Der rote Faden Freiheit

Bei aller Offenheit und der Entwicklung zu einem mehr und mehr afrikanisch klingenden Sound ist Baloji immer Rapper geblieben, fernab aller Klischees. Auf der Bühne trägt er einen breiten Krempenhut, Anzughemd und Hose mit Bügelfalte, tanzt ausgelassen und geht inmitten seiner Band auf. Der typische Rapper sieht anders aus, aber genau diese Freiheit macht Baloji als Künstlerpersönlichkeit aus. Die findet er im chamäleonartigen Charakter des HipHop: "Kein anderes Genre ist so vielfältig. Ich kann einen akustischen Song machen und direkt danach einen minimalistischen Beat nur mit Klavier und Drums produzieren – denn all das gehört zu HipHop".

Privates und Politisches

Wie viele Afrikaner in Europa erlebte Baloji, was es heißt, zwischen den Stühlen zu sitzen. In Belgien ist er der Schwarze, in seiner Heimat ein Auswanderer. Für ihn stellt das weniger ein Problem als ein Potential dar: Schon vor Jahren hat er sich selbstbewusst "Afropäer" genannt. So sind die Songs auf "137 Avenue Kaniama" sowohl inspiriert von Balojis turbulenter Jugend in einem kleinen belgischen Städtchen, als auch von den Konflikten in der Heimat seiner Mutter. In den Videos zelebriert er die Freude an der politischen Unabhängigkeit der DRC, lässt traditionelle Masken auf moderne Bildsprache treffen. Bei allen Videos führt er selbst Regie und lässt kein Detail unbedacht: Baloji geht es ums größere Ganze.

Verspielt und detailverliebt

"Wie ich all diese verschiedenen Elemente verbinde? Auf eine sehr verspielte Art und Weise. Ich finde, dass die meisten sich ein bisschen zu ernst nehmen. Aber wenn man sich einfach denkt: Hey, was hab ich zu verlieren? Dann macht Musik einfach mehr Spaß". Aus dem Jungen von damals ist ein sensibler Künstler geworden – und das aktuelle Album "137 Avenue Kaniama" stellt beeindruckend unter Beweis, wie gut die Verbindung verschiedener musikalischer Welten klingen kann.