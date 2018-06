Junge R'n'B-Künstlerinnen

Die amerikanische Musikplattform Pitchfork spricht ganz selbstverständlich davon, dass die britische Newcomerin Jorja Smith das Potential habe, mit ihrer Stimme die ganze Welt zu heilen. Und auch hierzulande noch weniger bekannte Acts wie z.B. Tayá, J Grrey, Mahalia oder Amber Mark werden ganz selbstverständlich als Hoffnungsträgerinnen für Pop im Ganzen und nicht nur für eine weibliche Nische gehandelt. Stilistisch bewegen sie sich in so vielen Genres gleichzeitig, dass es manchmal fast schwer fällt, sie alle unter dem einen Etikett R'n'B zusammenzufassen. Sie sind offen in alle Richtungen und binden klassischen Soul oder Disco ein, sowie Elemente aus Dancehall, Garage oder House.

Bescheidenheit statt Depression

Während die Zukunft im 90er-R'n'B mit futuristischen Splitterbeats und technoiden Stil-Utopien ein wichtiger Bezugspunkt war, wenden die jungen Musikerinnen heute den Blick eher zurück. Viele sind von der ja ebenfalls retro-orientierten Amy Winehouse beeinflusst, wie z.B. Jorja Smith, oder vom beinahe außerweltlichen Gesang einer Sade.

Vielleicht liegt diese mangelnde Zukunftsorientierung aber auch daran, dass ihnen aufgrund der gesellschaftlichen Realität die Visionen ausgegangen sind. Es ist eine gewisse Ernüchterung zu spüren, der aber eher mit Bescheidenheit und Authentizität statt mit Depression begegnet wird.

Sanfter Geschlechterkampf

Vieles kreist unerwartet ehrlich um Persönliches, aber auch politische Themen kommen zur Sprache. Wo früher noch ein durchaus aggressiver Geschlechterkampf ausgefochten wurde – man denke an "No Scrubs" oder "Survivor" – besinnt man sich heute in Zeiten von Black Lives Matter lieber auf Gemeinsames. Trotz dieser Zurückhaltung wird aber ganz selbstverständlich politisch Haltung bezogen, wie z.B. in Jorja Smiths Track "Beautiful Little Fools", der sich auf eine Zeile aus dem Great Gatsby bezieht und sich kritisch mit den gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen auseinandersetzt.

Jorja und ihre Schwestern

Trotzdem scheint die Zeit des gemeinsamen Musizierens als R'n'B-Girl-Group, wie es noch in den1990ern üblich war, heute endgültig vorbei. Denn die Schwestern von Jorja, die schon fast die Töchter von En Vogue, TLC und Destiny's Child sein könnten, sind im Grunde Einzelkämpferinnen. Sie unterstützen sich zwar gegenseitig immer wieder mit Features.

Es gibt auch einige Duos wie Oshun aus New York, St. Beauty aus Atlanta, Smerz aus Norwegen/Dänemark oder Lion Babe. Doch es wird stark auf die singuläre Star-Persönlichkeit gesetzt. Viele der aufstrebenden Artists sind sehr jung – sie kommen sozusagen frisch aus dem Kinderzimmer, wo erste Tracks entstanden sind, auf die Bühne.

Weniger Stimm-BlingBling

Auch gesanglich macht sich diese neue "Ehrlichkeit" bemerkbar. Die Stimmen sind zwar immer noch zentral und absolut beeindruckend, doch das Publikum wird weniger mit auftrumpfender Vokalartistik und dem Beweis, über wie viele Oktaven man wie laut singen kann, beeindruckt.

Die Gesangsstile sind intimer, bewusst verhaltener und womöglich auch ein wenig innerlicher. Heute ist also weniger Stimm-BlingBling angesagt – wozu sich eine bemerkenswerte Parallele findet, denn auch in den Outfits ist weniger BlingBling, weniger Haut an der Tagesordnung. Stattdessen zeigen sich die Stars von morgen gerne in casual Unisex-Sportswear.