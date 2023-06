Killer Mike taucht mit "Michael" tief in seine Biographie ein

Auf "Michael" zeigt er sich nachdenklich und verletzlich und erzählt von persönlichen Verlusten wie dem Tod seiner Mutter. In einem anderen Song beschreibt er, wie er sich manchmal im Badezimmer einschließt und weint. Und trotzdem gehört all dies zu seiner Persönlichkeit als Killer Mike. "Das Album handelt von einem Neunjährigen, der in einer Schwarzen Community in Atlanta aufwächst und dort aufblüht", sagt er im Interview mit Billboard. "Ich wollte zeigen, dass Killer Mike, der Superheld, das Produkt der Vorstellung eines neunjährigen Jungen namens Michael ist."