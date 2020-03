WDR-COSMO-Programmchefin Schiwa Schlei: "Wir wollen ein Zeichen setzen. Dabei geht es nicht um eine Quote in unserer Musikrotation, die schon jetzt sehr weiblich ist. Wir wollen vielmehr ein Bewusstsein schaffen und signalisieren, dass wir uns dauerhaft mit diesen Themen auseinander setzen. Schließlich tragen wir Medienmacher*innen durch unsere Musikauswahl und Berichterstattung mit dazu bei, dass sich bestimmte Künstler*innen durchsetzen – oder viel zu oft leider auch nicht."

Diese Künstlerinnen werden live zu Gast im COSMO-Studio sein: 2. März: Awa Ly (Senegal / Frankreich), 3. März: Celeste (UK) und Lido Pimienta (Kolumbien / Kanada), 4. März: Yael Naim (Israel), 5. März: 2raumwohnung (Berlin) und Oum (Marokko). WDR COSMO ist der erste öffentlich-rechtliche Radiosender in Deutschland, der die Ziele von Keychange unterstützt und eine Geschlechterparität in der Musik und Musikberichterstattung bis 2022 anstrebt. Weltweit schließen sich vor allem immer mehr Festivals Keychange mit dem Ziel an, bis 2022 ihre Line-Ups auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen* und Männern zu bringen.