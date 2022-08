1974 erblickt Silvère Johnson in Montrouge bei Paris das Licht der Welt. Schon als Knirps klettert er auf einen Stuhl, um den Plattenspieler seines Vaters zu erreichen - und hört sich die Vinyls gerne in der falschen Geschwindigkeit an. Seine Liebe für ungewöhnliche Sounds setzt sich fort, als er in den Achtzigern anfängt zu Beatboxen. Als Sly The Mic Buddah wird er Teil der Saian Supa Crew, die HipHop mit Elementen aus Bossa Nova, Reggae oder Zouk anreichern, und nicht nur in Frankreich die Charts stürmen.

2010 erfindet er sich als Soulsänger neu, mischt seine Songs aber immer wieder mit HipHop-Elementen und kleinen Beatbox-Einlagen. Er selbst nennt diesen Style HipSoul. Im Soundtrack berichtet er von Vorbildern wie Jay Dilla und Marvin Gaye, Studiosessions mit RZA vom Wu-Tang Clan und von seiner Verbindung zum Kongo.