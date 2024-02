Der Soundtrack von… Jan Delay

Jan Delay hat schon seine Kindheit in der alternativen Szene Hamburgs verbracht. In den Neunzigern führt er mit den Beginnern den ersten Deutschrap-Boom an. Solo feiert Jan Eißfeldt aka Eizi Eiz aka Jan Delay noch größere Erfolge. Seither bereichert der nasale Singsang, sein Humor und sein ganzer Style die Popkultur in Deutschland.