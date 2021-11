Der Soundtrack von... José González - der Podcast

Inspiriert von seinem Vorbild Silvio Rodriguez beginnt er allmählich eigene Songs zu schreiben und trifft damit direkt einen Nerv. Mit nur drei Alben in achtzehnJahren erreichte er mehrfach Platin und tourte um die ganze Welt. Zudem veröffentlichte er mit seinem Bandprojekt Junip zwei Alben.Dieses Jahr veröffentlichte José Gonzáles dann endlich sein neues Album, das erste in sechs Jahren, mit dem Titel "Local Valley". Die Platte ist ein Sammelsurium aus Sprachen, Sounds und Perspektiven, das die großen Dinge des Lebens sehr intim nahebringt.

In seinem Soundtrack erzählt uns Jose Gonzáles von seinen Anfängen mit Punk und Hardcore, seinem großen Vorbild Silvio Rodriguez und den Besonderheiten seines neuen Albums.