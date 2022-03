Die "Initiatoren" von YĪN YĪN sind Yves Lennertz und Kees Bengertz. Sie werden Freunde durch gemeinsame selbst-organisierte Partys und spielen bereits in anderen Bands, bevor sie 2017 ein gemeinsames musikalisches Projekt starten. Beide haben Plattensammlungen mit Musik aus der ganzen Welt, die sie bei ihrem Genre-übergreifenden Stil-Mix stark beeinflusst haben. Nach ersten Aufnahmen kamen dann weitere Bandmitglieder für die Live-Shows dazu. Inmitten der Corona-Pandemie versucht die Instrumental-Band aus den Niederlanden die guten Vibes des Publikums dieser bisherigen Live-Shows aufs neue Album mitzunehmen und drei Jahre nach ihrem Debüt-Album "The Rabbit That Hunts Tigers" sorgt ihr catchy Disco-/Funk-/Psychedelic-Stil weiterhin für Party-Potenzial. Positive Energien zu übertragen scheint gerade in diesen Zeiten eine schwierige Herausforderung.

Von der Tanzfläche ins All

Samples, elektronische Drums und Synthesizer spielen auf "The Age of Aquarius" eine stärkere Rolle als bisher und können als Begleiter der intergalaktischen und kosmischen Referenzen des Albums gedeutet werden, das ursprünglich den Arbeitstitel "In Space" hatte. So schaffen vor allem der Opener-Song "Satya Yuga" sowie das letzte Lied der insgesamt acht Tracks "Kali Yuga" einen sphärischen Rahmen, des sonst sehr perkussiven Albums. Gleichzeitig sind sie nach dem ersten und letzten Weltzeitalter des hinduistischen Yuga-Zyklus’ benannt, wobei letzteres für das schlechte Zeitalter steht, indem sich die Welt derzeit befinden soll. Verweise aufs Kosmische finden sich einige. Der funky Synthesizer-dominierte Song "Shenzhou V." trägt zum Beispiel den Namen der ersten chinesischen Raumfahrt-Mission mit Menschen an Bord im Jahr 2003.

Das "Wassermann-Zeitalter"

Der finale Albumtitel "The Age of Aquarius" ist eine Anspielung auf die Astrologie. Das so genannte „Wassermann-Zeitalter“, das auch im bekannten Hippie-Musical "Hair2 besungen wurde, soll angeblich das Zeitalter markieren, das auch für Gemeinschaft und Fortschritt stehen können soll. YĪN YĪN setzen mit "The Age of Aquarius" ihre spannende klangliche und von verschiedenen aus Asien stammenden Elementen inspirierte Reise durch die Welt und darüber hinaus fort und liefern treibende Songs für eine Zeit, in denen für viele Menschen positive Energien fern und wünschenswert scheinen.