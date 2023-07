Unnachahmlicher Großmeister an den Drums

Mit seinem gewohnt lässigen und mühelos wirkenden Groove wurde Tony Allen als Schlagzeuger von Afrobeat-Begründer Fela Kuti ab den 70er Jahren berühmt. Er war der rhythmische Architekt des Afrobeat. Sein Stil war gleichzeitig komplex und simpel. Für viele Schlagzeuger:innen bleibt er nach wie vor ein Idol. Nach der gemeinsamen Zeit mit Fela Kuti machte er solo weiter, experimentierte mit modernen, elektronischen Genres und arbeitete bis ins hohe Alter mit vielen anderen internationalen Artists wie unter anderem Trompeter-Legende Hugh Masekela aus Südafrika oder Gorillaz-Mastermind Damon Albarn aus UK zusammen.

Jazz lebt!

Adrian Younge spricht von einer "großen Ehre" mit Tony Allen gemeinsam spielen zu dürfen. Younge selbst hat bereits mit etlichen Musiker:innen zusammengearbeitet, insbesondere mit vielen HipHop-Artists, wie zum Beispiel den US-Rappern Kendrick Lamar oder Snoop Dogg. Seit einigen Jahren betreibt er auch das US-amerikanische Label "Jazz is Dead". Unter anderem zusammen mit Ali Shaheed Muhammad, dem Musikproduzenten und DJ der früheren New Yorker HipHop-Gruppe A Tribe Called Quest. Auf dem Label erscheinen seit einigen Jahren regelmäßig Alben, auf denen sie mit Funk- und Jazz-Größen wie US-Komponist Roy Ayers oder dem brasilianischen Bossa-Nova-Altmeister João Donato zusammengearbeitet haben. Ursprünglich war "Jazz Is Dead" eine Konzertreihe in L.A. Der Name spielt damit, dass Jazz lange als tot galt. Es zeigt sich aber seit mittlerweile vielen Jahren, dass Zentren wie London oder eben L.A. viele junge, spannende Jazz-Acts entspringen, die dem Stil neues Leben einhauchen und mit anderen internationalen Genres mixen. Viele von ihnen wurden auch von Tony Allens Musik beeinflusst, in der es so oft um die Verschmelzung von alt und neu ging. Und von der es nun mit dem Album "JID018", das am 7. Juli erscheinen wird, ein weiteres Kapitel seines Schaffens zu hören gibt, das wie auch seine bisherigen Releases noch lange grooven wird.