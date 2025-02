Schon seit einem Jahrzehnt sind THEY. mit ihrer Musik unterwegs. Sie gelten als Pioniere des Grunge-R&B: Auf der einen Seite spielt die goldene Neo-Soul-Ära eine wichtige Rolle für sie, ihre Produktionen haben aber auch etwas Raues an sich. Die neue Platte "LOVE.JONES" greift den zuckersüßen Sound des US-R&B der 2000er-Jahre auf, dazu mischen sich experimentelle und akustische Elemente.

Grunge-R&B meets Popkultur

Das Album klingt nach den 2000ern in Chicago, der Heimatstadt von Sänger Drew Love. Produzent Dante Jones wiederum stammt aus Washington D.C…Trotz der unterschiedlichen Wohnorte als Jugendliche entdeckten die beiden zeitgleich ihr Interesse für Schwarze (Pop-)Kultur. Das geht so weit, dass THEY während der Produktion ihrer Musik oft Filme nebenbei laufen lassen. Der Albumtitel "LOVE.JONES" ist nicht nur die Verbindung der beiden Nachnamen der Bandmitglieder. Es handelt sich auch um den Titel einer Kult-Komödie mit afroamerikanischen Hauptdarsteller:innen aus den 90ern. Der Sound des Albums spiegelt diese Ebene des Titels voller Nostalgie wider.

Schwarze Romantik, Liebe und Poesie

In dem Film verlieben sich ein Dichter und eine Fotografin in Chicago ineinander. Für Love und Jones war die Geschichte eine besonders große Inspiration für das neue Album – auch, weil sie sich dadurch an ihre eigenen Anfänge als Künstler zurückversetzt fühlten. Lyrisch thematisieren die beiden Schwarze Romantik, Liebe und Poesie. In "Can‘t Let Go" geht es etwa um die Höhen und vor allem die Tiefen in einer Beziehung – und wie schwierig es ist, loszulassen.

Erfolgsduo

Nachdem sich Love und Jones sehr stark von Filmen inspiriert haben lassen, dann der Full-Circle-Moment: Ihre Musik ist jetzt wiederum in Serien zu hören. So z. B. in der Comedy-Show "Insecure", in der es um zwei junge afroamerikanische Frauen und ihre Erfahrungen mit Karriere, Dating und der eigenen Community geht. Ein großer Erfolg für THEY., aber nicht der einzige: Zu ihren musikalischen Kollaborateuren zählen nämlich US-Star Timbaland oder die kanadische Sängerin Jessie Reyez. Ganz großes Kino!