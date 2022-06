The Black Seeds: "Love & Fire"

The Black Seeds müssen nichts mehr beweisen. Seit Ende der Neunziger zeigen sie, dass der Roots Reggae aus Neuseeland auch etwas kann. Für die acht-köpfige Band bedeutete das erfolgreiche Alben mit Doppelplatin-Status, Welttourneen und treue Fans. Auf ihrem neuen Album "Love & Fire" liefern sie nun unaufgeregte Good Vibes und hoffnungsvolle Melodien für eine Welt, die seit mehr zwei Jahren in einer Pandemie steckt. Die Pandemie hat auch beeinflusst, wie die Band an ihrem Album gearbeitet hat: Über Videocalls tauschten sich die Mitglieder aus und setzten dann die Songs wie Legosteine zusammen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Familie & Zusammenhalt

"Love & Fire" ist per se kein Pandemie-Album, aber es ist auch keine Party-Platte. The Black Seeds sind mittlerweile älter geworden: Das Familienleben und die Liebe stehen im Vordergrund: Songschreiber Barnaby Weir singt davon, gemeinsam einen Weg aus dunklen Gedanken zu finden oder darüber, wie wichtig Gerechtigkeit ist. Er hält fest, dass die Liebe jede Distanz überwinden kann und schwelgt in Erinnerungen aus der Kindheit. Insgesamt geht es auf dem Album darum, einfach mal tief Luft zu holen, das Leben zu sortieren und die Sonne, Zuneigung und Leidenschaft zu genießen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Warme Sounds & melancholische Melodien

Dabei liefern The Black Seeds ihren bekannten Sound aus Roots Reggae, Dub-Rhythmen, Pacific Soul und Funk. Auch ein paar poppige Momente gibt es. Es treffen aber auch viele warme Sounds auf schwere melancholische Melodien. Die Synths, Bläser, Basslines und eine gute Rhythmik regen zum mittanzen – oder mindestens mitwippen - an. "Love & Fire" ist ein solides Sommeralbum, das man bequem zur Poolparty plätschern lassen kann und währenddessen an Gemeinschaft, Liebe und Zusammenhalt erinnert wird.