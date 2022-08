Terence Etc.: "V O R T E X"

Musik hat auch in der Arbeit von Terence Etc. in Film und Serie schon immer eine große Rolle gespielt: Für seine Late Night Serie "Random Acts Of Flyness", in der humorvoll und künstlerisch auf das Leben Schwarzer US-amerikanischer Menschen schaut, ist er für den Soundtrack mitverantwortlich. Auf "V O R T E X" wird er zum musikalischen Storyteller: "Es geht um die ständigen Gefühle. Das Album ist eine Erinnerung daran, dass Emotionen immer da sind, dass sich immer alles verändert", erklärt Terence Etc. im Kurzfilm, der sein Album begleitet.

Musikalisches Hörbuch

Vortex, ein Wirbel aus Luft oder Wasser, steht im übertragenen Sinne auch für eine Situation, die eine Person nicht unter Kontrolle hat. Terence Etc. versucht auf seinem Album, die Balance zu finden - zwischen destruktiver Energie und Kreativität, vor allem in Beziehungen. Er singt von Schmerz, verpassten Chancen, schlechtem Timing, der Versöhnung, der Sehnsucht nach Glück. Erzählstimmen sinnieren über romantische Beziehungen, bevor die Songs das Thema weiterführen.

Jazz, Experimental und Soul

Die komplexe Beziehungs- und Gefühlswelt spiegelt sich auch im Sound von "V O R T E X". Viele der Songs sind über fünf Minuten lang, haben Zeit, sich zu entfalten. Terence Etc. nennt Stevie Wonder als großen Einfluss. Ihn begeistert die emotionale Dichte der Soul-Legende. Bei Terence Etc. passiert das in einer Mischung aus experimentellen Klängen, Soul, Afrobeat, Indie-Pop und sehr viel Jazz. Aufgeregte Saxofon-Melodientreffen auf blubbernde, hoffnungsvolle Harfenklänge und erwartungsvolle Drum-Rhythmen. Neben Terence Etc. haben Psychedelic-Soul Sänger Nick Hakim, sein Bruder Nelson Bandela und der Bassist Solomon Dorsey "V O R T E X" mitproduziert. Mit dynamisch-gefühlig maximalistischen Klang findet das Album auf dem Label Brainfeeder von Gründer Flying Lotus ein perfektes Zuhause. Terence Etc. meint, Musik sei für ihn ein leichter Weg, Körper und Geist zu vereinen. "V O R T E X" ist komplexer, cineastischer Pop.