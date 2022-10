Natürlich ist auch dieses Album ein Kind der Pandemie. Im Exil in Paris, wo Souad Massi seit Ende der Neunzigerjahre lebt, weil der Bürgerkrieg in ihrer Heimat Algerien Auftritte immer unmöglicher machte und sie zudem von Fundamentalisten bedroht wurde, schrieb sie während der Pandemie die neuen Songs. Zwischen der Angst vor dem Unbekannten und Schreibblockaden, die sie immer wieder erlebt, suchte sie in der Einsamkeit der Lockdowns nach den richtigen Worten und Melodien, die diese tragen könnten.

Der Komplize

War der Sound auf dem Vorgängeralbum "Oumniya" von 2019 noch akustisch und die für sie typische Mischung aus der algerischen Volksmusik Chaabi und angloamerikanischem Folk, so ist auf "Sequana" hörbar, dass Massi auch die Tür zu anderen Stilen öffnen wollte. Der Komplize bei dieser dezenten, aber dennoch wesentlichen Veränderung heißt Justin Adams. Ein Mann, der bahnbrechende Alben für Rachid Taha oder Tinariwen produziert hat, der an der Seite von Robert Plant gespielt hat und ein unglaubliches Gespür für nordafrikanische Grooves besitzt. Massi sagt, er sei wie ein großer Bruder gewesen, der es ihr ermöglicht habe, musikalisch frei zu agieren und beispielsweise Wüstenblues wie im großartigen Song "Mirage" einzubeziehen. Aber Adams hat auch andere Sounds wie Calypso, Country oder Bossa Nova eingebracht. Die Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Respekt: Für Adams ist Souad Massi das progressive Gesicht der algerischen Kultur.

Die Göttin

Eine Göttin hält ihre schützende Hand über dieses Album - Sequana, die gallo-römische Göttin der Seine-Quellen. Der Sage nach kann sie heilen und Wünsche erfüllen. Deshalb hat Massi das Album ihren beiden Töchtern gewidmet und allen anderen Teenagern, die in dieser, wie sie findet schwierigen Zeit aufwachsen. Ygny und Roxanne sind inzwischen 17 und 12 Jahre alt und wie andere ihrer Generation durch Covid am Start ins Leben gehindert worden. Im sehr romantischen Folk-Titelsong singt sie davon, wie diese Generation keine Chance hat, die eigenen Träume zu leben.

Die Wüste

Die Erinnerung an eine Reise in die Sahara und an die Musik und Sounds dort hat sie dazu gebracht "Mirage" zu schreiben. Der Song ist das musikalische Highlight auf dem Album. Massi singt Arabisch, wird dann am Mikrofon unterstützt vom britisch-italienischen Singer-Songwriter Piers Faccini, einer verwandten Seele. Das von Abdenour Djemai gespielte Banjo klingt wie eine Guembri in der Gnawa-Musik, die Perkussion von Adriano Dos Santos ist eher brasilianisch. Die Querflöte, gespielt von der großartigen syrischen Jazz-Flötistin Naissam Jalal, geht auch eigene Wege - und all das geht in einer wunderbaren Symbiose ineinander auf.

Die Utopie

Auf dem Cover hat Massi zwei Gänseblümchen über ihre geschlossenen Augen gelegt, es ist, als würde sie die Augen vor der aktuellen Weltlage verschließen wollen. Doch so ist es eben nicht: Die Singer-Songwriterin sieht sich in der Tradition von Leuten wie Victor Jara oder Joan Baez und möchte, dass ihre Songs wie Waffen sind. Massi positioniert sich auf dem Album politischer denn je. Besonders in "Dessine-moi un pays" - übersetzt: Zeichne mir ein Land - spricht sie die Diktaturen und die Korruption in Afrika an, den Krieg in der Ukraine, das Leid der Flüchtenden und die Gefahr totalitärer Regime und stellt dem eine Utopie gegenüber. Und klingt dabei auch noch wunderbar.