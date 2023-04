Sandra Nkaké: "Scars"

Sandra Nkaké ist Schauspielerin, Tänzerin, Dichterin, Sängerin und eine der großen Persönlichkeiten der Pariser Musikszene mit Afrikanischen Roots. Sie hat eine charismatische, sinnliche Stimme, die sehr dunkel, fast maskulin ist, mit der sie aber auch in Sopranlagen singen kann. Diese Wandlungsfähigkeit in ihrem Gesang macht sie zu einer Künstlerin, die oft auf Alben und in Songs von KollegInnen zu hören ist. Die Liste der Kollaborationen ist lang und spannend, und enthält Namen wie China Moses, Tony Allen, Troublemakers oder Naná Vasconselos. Zuletzt begeisterte ihr ungewöhnliches Timbre im Projekt des französischen Trio SR9 mit einer fantastischen Coverversion von Lana del Reys "Video Games". Nkakés Stimme ist ihr Markenzeichen. In Frankreich hat sie sich damit als Jazzsängerin, die sich zwischen der kamerunischen und der französischen Kultur bewegt, einen Namen gemacht.

Lebensspuren auf den Stimmbändern

Nkaké nennt ihre Stimme ihre Signatur. Alles, was sie erlebt hat, hinterlässt nicht nur Narben auf ihrer Seele, sondern auch Spuren auf ihren Stimmbändern: Die Entwurzelung, die sie mit elf Jahren von Kamerun nach Frankreich brachte, die Gewalt, die sie als Frau in einer toxischen Beziehung erlebt hat; und ihr Leben als schwarze Frau in Europa, der sexuelle Missbrauch, den sie als kleines Mädchen erlebt hat und vieles mehr. Der Schlüsselsong des Albums ist "La voix eraillée", übersetzt: Die heisere, verschlissene Stimme. Stimmbänder, denen man das Gelebte und Erlebte anhört. So ist auch der Albumtitel "Scars", auf Deutsch Narben, gemeint. Es ist Nkakés intimstes, persönlichstes Album, aber auch ein feministisches Statement.

Manu Dubango & Nina Simone

Geboren in Yaoundé, verbrachte Sandra Nkaké ihre Kindheit in Kamerun, wo sie schon früh Manu Dibango begegnete, der ein Freund ihres Großvaters, eines Tänzers, war. Dibango, der mit "Soul Makossa" als erster Kameruner die US-Hitlisten erreichte, begeisterte sie mit seiner panafrikanischen Vision schon in jungen Jahren. Die andere prägende Figur war Nina Simone, die sie erst im Exil in Paris entdeckte und die wie ein Leuchtturm über ihr künstlerisches Leben strahlt. Nur wegen ihr hat Nkaké überhaupt mit dem Singen angefangen. Auf dem neuen Album hat sie deshalb den wunderschönen Song "Nos voix" für Nina Simone geschrieben und singt darin: Ich bin allein mit meinen Schatten - aber du begleitest mich.

Der Komplize

Nkaké und ihr musikalischer Komplize und Lebenspartner Jî Drû, haben ihr eigenes Universum kreiert. Ein Raum zwischen Soul, Jazz, Rock und Chanson. Jî Drû folgt ihrer Stimme mit seiner Querflöte, als wäre er ihr Schatten, Chöre verstärken Zeilen und Refrains. Immer mal wieder tauchen Rhythmen aus Nigeria, Kamerun oder der Elfenbeinküste auf. Denn obwohl Nkaké inzwischen den Großteil ihres Lebens in Frankreich verbracht hat, braucht sie Dinge, die sie mit Afrika verbinden. Im Song "Terre rouge" thematisiert sie den Kampf um die Erinnerungen an ihr Heimatland Kamerun mit der roten Erde. Nkaké ist Soul-Diva und Rocksängerin, sie schlüpft in verschiedene Rollen. Dass sie so wandlungsfähig ist, liegt sicher daran, dass sie zuerst Schauspielerin war und ihre erste Platte mit 35 gemacht hat.

"Scars" ist ein vielseitiges Album mit sehr persönlich geprägten Globalen Chansons auf Englisch und Französisch auf dem spürbar wird, welche ungeheure Ausstrahlung und Präsenz diese Sängerin auf der Bühne hat.