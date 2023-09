MirAnda: "Uma Mulher Na Cidade/A Lisbon Woman"

Vorher - nachher

Oquestrada waren, als sie vor fast 15 Jahren auftauchten, eine der musikalischen Überraschungen aus Portugal. Sie bewiesen, dass es in ihrer Heimat nicht nur Fado gibt, diese zwar schöne, aber immer auch melancholische Musik in Moll, in der vergangenen Zeiten und verlorenen Lieben hinterher getrauert wird. Mit einer wilden Mischung aus Ska, Walzer, Chanson, Balkanmusik, Hip Hop, kapverdischer, portugiesischer und angolanischer Musik tourten sie durch die Clubs und Festivals in Europa und performten als erste portugiesische Band 2012 bei der Friedensnobelpreisverleihung in Oslo. Als ihnen das dauernde Touren im Ausland zu viel wurde, legten sie eine kreative Pause ein.