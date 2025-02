Auch das Cover-Foto unterstreicht die Botschaft. Es zeigt ein sich innig umarmendes Paar inmitten einer dicht befahrenen Straße. Die Autos scheinen an den beiden nur so vorbeizurasen, aber ihre Liebe gibt ihnen Halt. "All I Need" verwandelt dieses Gefühl in den schönsten Lovesong des Albums.

Ally Pally & Coachella

Der neue Kurs kommt gut an. Maribou State haben im UK für ihre kommende Tour bereits 30.000 Tickets verkauft und spielen im berühmten Alexandra Palace alias Ally Pally in London. In Köln und Berlin spielen die beiden schon am 5. und 6. Februar 2025. Als Krönung gibt es dann noch zwei Auftritte beim Coachella Festival Mitte April. "Hallucinating Love" macht aber auch zuhause Sommergefühle im Winter, man kann es durchhören oder auch nur einzelne Tracks feiern. Besonders die mit der tollen Gastsängerin Holly Walker, die eine alte Weggefährtin des Duos ist.