AGBs für Leben und Liebe

Mahalia: "IRL"

Stand: 19.07.2023, 12:00 Uhr

Mit Songs wie "Sober" oder "I Wish I Missed My Ex" ist Mahalia zum Liebling des britischen R&B geworden. Mit ihrem zweiten Album "IRL" möchte sie den Traum von einer beständigen Karriere wahr werden lassen – und gibt Einblicke in ihr echtes Leben.

Von Maike de Buhr