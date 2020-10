Gorillaz: "Song Machine, Season One: Strange Timez"

Es ist wirklich eine unglaubliche Mischung: Auf dem Album sind Legenden wie Elton John oder Robert Smith von The Cure, Damon Albarns Zeitgenossen, die Indie-Stars Beck und Joan As A Police Woman und jüngere Kollegen, vor allem aus der Rap-Riege wie Octavian und Slowthai. Es gibt Indie, Trap und Reggae, alles zusammengehalten von einer verspielten Lo-Fi-Produktion. "Song Machine, Season One: Strange Timez", so der ganze Titel, verweist schon darauf, dass das Projekt ursprünglich mal als lose Songsammlung begann, sodass das Album heute eher wie eine Compilation wirkt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Damon Albarn findet seit jeher die Zusammenarbeit mit anderen Musikern bereichernd: "Musik ist eine einzigartige Sprache. Sie kann von zwei Menschen gesprochen werden, die fünf Minuten vorher nichts über das Leben des anderen wussten. Fünf Minuten später können beide auf einer merkwürdigen emotionalen Ebene miteinander verbunden sein – und das Gefühl kann ein Leben lang anhalten. So funktionieren die Gorillaz, wir müssen herausfinden, ob wir dieselbe Sprache sprechen."

Das Pinke Phantom

Am besten und spannendsten klingt "Strange Timez", wenn auf einem Song sehr unterschiedliche Künstler*innen zusammen kommen, wie bei "How Far?" Grime-Rapper Skepta und die inzwischen verstorbene Afrobeat-Drummer-Legende Tony Allen. Oder auf "The Pink Phantom" mit Elton Johns markantem Piano-Spiel, theatralischem Gesang und introvertierten Lines von Atlanta-Rapper 6LACK. Ein Song, der zurückblickt auf die Kindheit von Damon Albarn, als Künstlersohn Damon mal von Elton Johns pinkem Rolls-Royce Phantom von der Schule abgeholt wurde. Ein Freund seines Vaters und Mitmusiker Elton Johns saß am Steuer.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Endzeit-Comic

Die eigentlichen Helden bei den Gorillaz sind die Comic-Figuren. Die Band wird seit 20 Jahren von Jamie Hewlett gezeichnet, er hat die Gorillaz mit Damon Albarn in einer Männer-WG in London Ende der Neunziger erfunden. Auf visueller Ebene sind 2D, Murdoc, Noodle und Russell heute wichtiger denn je. Musikvideos zu drehen ist schwierig in Corona-Zeiten, deswegen: Wohl dem, der eine Comic-Band hat. Ihr Aussehen und die Stimmung, die sie tranportieren, passen auch perfekt in diese Pandemie- und politisch-bedingte Endzeitstimmung, sagt Damon Albarn sarkastisch: "Das ist genau die Dystopie, die wir brauchen. Das ist fruchtbares Land für die Gorillaz. Man muss sich gar nicht künstlich eine andere Welt vorstellen, wir leben einfach in dämonischen Tagen."

"Demon Days" - das war auch der Titel des zweiten Gorillaz-Albums aus dem Jahr 2005. Es hat fast den Anschein, als hätte Damon Albarn diese Tage vorausgesehen. Er ist ein sehr politischer Mensch, kritisiert Donald Trump und ist erbitterter Gegner des Brexit. In seinen Songs geht es aber eher um die Emotionen, die solche "strangen" Zeiten in uns allen erzeugen: ein Hang zum hedonistischen Eskapismus und ein Gefühl der Melancholie. Letzteres entsteht besonders, wenn Damon Albarn selber ans Mikrophon tritt.