Das Kollektiv BANTU wurde von Adé Bantu 1996 in Köln gemeinsam mit seinem Bruder Abiodun, Amaechi und Musiker Patrice gegründet. Mittlerweile ist die Millionen-Metropole Lagos in Nigeria der Mittelpunkt des Kollektivs. Das neue Album "What Is Your Breaking Point?" ist dort entstanden und bildet den dritten Teil einer LP-Trilogie, die vor Sozialkritik und politischen Appellen nur so strotzt. In der Tradition von Afrobeat-Begründer Fela Kuti oder King Sunny Adé thematisieren BANTU in ihren Songs soziale Probleme wie Polizeigewalt oder Korruption in der Politik – in Nigeria und darüber hinaus.

Afrobeat-Groove

Der Sound rund um Sänger Adé Bantu ist oft sehr satt und voller Groove. Drums und weitere Percussions sind zusammen mit dem unermüdlichen Bass die treibenden Motoren der zehn Songs auf dem neuen Album. Die Tracks leben auch von funky Gitarren und viel Melodie und der Harmonie der Stil-typischen Bläser-Section. Die eingängigen, mehrstimmigen Vocals wirken wie gesungene Parolen. Kein Wunder: Es geht um Korruption und Machtmissbrauch führender Politiker, um Armut und Perspektivlosigkeit junger Menschen, Migration und Wut über all das oder die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Frauen. Passend dazu haben BANTU sich für das neue Album Verstärkung geholt: Zum ersten Mal in der Bandgeschichte gibt es mit der US-amerikanischen Rapperin Akua Naru, die in Köln ihre zweite Heimat aufgeschlagen hat, eine zweite weibliche Leadstimme.