Awa Fall: "Fire & Flames"

Eine besondere Note bekommt "Fire & Flames" allerdings durch die Dub-Einflüsse auf einigen Songs. So besticht "Key To Unity" mit einem elektronischen Steppers-Riddim von Buriman, der perfekt auf eine Soundsystem-Session von Jah Shaka passen würde. Der in Großbritannien lebende Italiener Gaudi zaubert für "I Wanna Understand" einen verhallten Vintage-Sound, der an King Tubby Produktionen aus den 70ern erinnert. Der Chorus holt uns aber zurück in unsere Gegenwart, die vom Krieg in der Ukraine und anderen Konflikten geprägt wird. Awa Fall positioniert sich mit einem mitreißenden Statement für Frieden: "Bombs are falling and the people are bawling for peace."

Feurige Ansagen an die Mächtigen

Kämpferische Songs über Gerechtigkeit, Korruption oder Krieg überwiegen auf "Fire & Flames", das merkt man schon an Songtiteln wie "Fight For The Rights". Und sie lebt auch, was sie predigt. Neulich war Awa Fall im Senegal, um ihre Wurzeln zu erforschen und ein Video zu drehen und dabei ist sie auch eine Partnerschaft mit einer Schule in Dakar eingegangen. Die bekommt jetzt immer einen Teil ihrer Gage. In Zeiten, in denen Italien von Rechtsextremen regiert wird, repräsentiert Awa Fall das weltoffene Italien, mit starken Songs und der richtigen Botschaft, in der sie Herzlichkeit und Kampfgeist geschmeidig zusammenbringt.