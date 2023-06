Amaarae: "Fountain Baby"

Die ghanaisch-US-amerikanische Künstlerin Amaarae liefert auf ihrem neuen Album "Fountain Baby" futuristische Afro-Sounds. Aufgewachsen zwischen Atlanta und Accra verbindet sie mühelos verspielten Afropop, sexy R'n'B und elektronische Sounds.

Das Album ist eine musikalische Wundertüte, die durch die vielen Überraschungsmomente beim ersten Hören aneckt. Auf dem Song "Sex, Violence, Suicide" gibt es nach träumerischem Pop eine Punk-Einlage. Für 2000er Rap-Fans gibt es ein Sample des Beats von "Wamp Wamp", den The Neptunes damals für das Rap-Duo Clipse produzierte. Diese musikalischen Anspielungen und Genrebrüche zeigen Amaarae als freche und gewagte Künstlerin. Einige dieser Momente können zum Schmunzeln bringen: Deutsche Hörer:innen werden beim Song "Aquamarie Luvs Ecstasy" mit einer kleinen Meditationseinheit überrascht.

Weibliche Sexualität, Sinnlichkeit, Mystik

"Fountain Baby" geht allerdings nicht im Stilbruch unter, sondern wird von Amaaraes Themen zusammengehalten: weibliche Sexualität, Sinnlichkeit, Mystik. Durchweg gibt es in ihren Texten Referenzen zu Sternzeichen, Elementen und höheren Mächten. So beatgetrieben der Song "Co-Star" ist, so überirdisch und sphärisch fühlt er sich durch die Harfe an. In Verbindung mit Amaaraes träumerischer Sopran-Stimme bekommt das Album stellenweise eine märchenhafte Anmutung.

Aber nicht täuschen lassen: Amaaraes Platte ist voll von draufgängerischen und sexuellen Anspielungen. Schon der Albumtitel "Fountain Baby" spielt auf körperliche Ekstase an, wie der Song "Angels in Tibet" verrät. Spannend an dieser offenen Darstellung von Lust: Amaarae ist queer und gibt damit politischen Konter an die ghanaische Regierung. Da in Ghana wahrscheinlich bald Anti-LGBTQ+-Gesetze eingeführt werden, die queere Menschen kriminalisieren, könnte auch Amaaraes Musik dort künftig unter Strafe stehen. Damit beweist sich Amaarae auf "Fountain Baby" als Rebellin: nicht nur durch die musikalische Vielfalt, sondern auch durch ihre politische Haltung.