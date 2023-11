PinkPantheress: "Heaven Knows"

Als PinkPantheress mitten in der Pandemie ihre Song-Snippets bei TikTok postet, trifft sie den Zahn der Zeit. Die Musikclips mit einer Mischung aus UK-Clubsound und warmen, schüchternen Vocals werden millionenfach angeklickt. Angefangen hatte PinkPantheress mit siebzehn Jahren, sie baute ihre Songs mit GarageBand in ihrem Schlafzimmer zusammen und sang dazu über Samples von anderen Songs – von UK-Garage-Hits bis Michael Jackson Songs. Mit ihrem Social Media Erfolg packte sie die Songs 2021 auf ihr Mixtape "to hell with it". Mittlerweile hat sie einen Labelvertrag und das Album "Heaven Knows" markiert ihr offizielles Debüt. Darauf zeigt sich die 22-Jährige als Songschreiberin und Produzentin, die ihr Talent mit Erfahrung und Gelerntem gefestigt hat. Den Sprung vom Internetstar in die Charts schaffte sie schon mit dem Song "Boy's a Liar Pt. 2", für den sie sich die Rapperin Ice Spice dazu geholt hat.