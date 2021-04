Piers Faccini: "Shapes of the Fall"

Auf seinem letzten Album "I Dreamed An Island", einer mehrsprachigen Mittelmeer-Utopie, hat Piers Faccini zurückgeblickt auf Momente der Geschichte, in denen Moslems, Christen und Juden friedlich miteinander auf Sizilien lebten. Eine Insel, auf der er selbst einen Teil seiner Roots hat. Der Musiker, Songautor, Fotograf, Maler, Poet, Labelmacher und Sänger ist der geborene Kosmopolit: 1970 in London geboren, der Vater Italiener, die Mutter Britin mit polnisch-, deutsch- und russisch-jüdischen Vorfahren. Aufgewachsen ist er in Frankreich und lebt da auch heute wieder.

Dass er den Radius seiner Reise durch Zeiten und Kulturen ständig erweitern würde, war abzusehen. Zwar singt er mit seiner wunderbar weichen und verträumten Stimme diesmal ausschließlich auf Englisch, aber der musikalische Kosmos beinhaltet jetzt auch Elemente aus westafrikanischen Traditionen, Wüsten-Blues oder Barock.

Komplizen

Faccini hat immer schon Musiker*innen aus anderen Kulturen eingeladen. Er hat mit Ballaké Sissoko aus Mali gespielt, mit Ibrahim Maalouf aus dem Libanon oder Dom La Nena aus Brasilien. Der kulturübergreifende Dialog ist sein Hauptinteresse und seine Antriebsfeder. Diesmal hat er sich die Brüder Malik und Karim Ziad dazu geholt. Die Algerier bringen die Gnawa-Musik der Berber-Kultur ein, den Sound der Gimbri und den der orientalischen Rahmentrommel Bendir. Er selbst begleitet seine Troubadour-Gesänge mit einer Gitarren-Oud, einer Kreuzung aus Oud und Gitarre, die er sich hat bauen lassen, damit er die Vierteltöne der arabischen Musik spielen kann.

Seine Stimme ist so verführerisch wie eindringlich, manchmal androgyn, dann wieder romantisch und erinnert immer wieder an Nick Drake, den er im Übrigen extrem verehrt und auch schon mehrfach gecovert hat. Diese vokale Verwandtschaft mit dem Sänger und Gitarristen aus UK liegt aber auch daran, dass eine der wichtigsten Inspirationsquellen für Piers Faccini der britische Folk der Siebzigerjahre ist. Doch aus allen Zutaten macht er seinen eigenen Global Folk. Darin taucht hier und da ein Streichquartett auf und manchmal greift er selbst sogar zur E-Gitarre, die spielt er genauso melodiös und samtpfotig wie alles andere.

Arche Noah

Der Albumtitel ist ein Wortspiel: "Shapes Of The Fall" beinhaltet sowohl den Herbst als auch das Fallen. Faccini fragt sich, ob wir es noch schaffen die Welt zu retten oder ob wir untergehen? Es sind universelle, philosophische Betrachtungen zum Thema Schicksal, Ressourcen oder Klima. Und der Song, der eine Art Zusammenfassung aller Visionen des Songwriters ist, heißt "All Aboard". Die Welt wird von einer Flut heimgesucht und Piers Faccini lädt alle Menschen ein, an Bord seiner Arche Noah zu kommen – dabei wird er unterstützt von seinem alten Freund Ben Harper und dem marokkanischen Sänger und Gnawa-Meister Abdelkebir Merchane.

Beindruckender können sich Künstler*innen aus verschiedenen Kulturen nicht zusammentun, um den Menschen eine Botschaft zu überbringen. Gäbe es den Album-Titel "Travelling Without Moving" nicht schon von Jamiroquai, dann wäre dieser auch passend für "Shapes Of The Fall“, weil man wirklich – wie es ja auch nicht anders geht in der Pandemie – nur einen Sessel und Kopfhörer braucht, um mit der Musik weg zu reisen.