Orbital: "Optical Delusion"

Von der Corona-Pandemie ist niemand verschont geblieben, auch die britischen Rave-Veteranen Orbital nicht. Ihr neues Album "Optical Delusions" startet mit "Ringa Ringa", einem alten Kinderlied über die Pest. Eine perfekte Metapher für die Corona-Pandemie fanden die beiden Brüder und haben daraus ein typisches Orbital-Stück gemacht: hübsch verschnörkelte Melodien, ein Breakbeat und Akkorde, die perfekt für den "Hände in die Luft"-Moment auf einem großen Rave gemacht sind.

Seit 35 Jahren machen Paul und Phil Hartnoll gemeinsam Musik. Sie waren der erste Rave-Act auf der Hauptbühne des Glastonbury-Festivals, sie sind bei den Olympischen Spielen in London gemeinsam mit dem Physiker Stephen Hawking aufgetreten. Aber eine globale Pandemie hatten auch sie nie erlebt. Phil Hartnoll leidet an einer Lungenkrankheit und hatte sich in dieser Zeit isoliert, was seiner mentalen Gesundheit nicht gut getan hat. Paul Hartnoll hat die Pandemie aber als aufregend empfunden: "Ich habe es sehr genossen, nichts zu tun zu haben", sagt der Musiker, "Ich habe jegliche FOMO, die Angst etwas zu verpassen, verloren. Stattdessen habe ich JOMO entdeckt - die Freude etwas zu verpassen." Während der verschiedenen Lockdowns haben die beiden Brüder viele Ideen für Songs gesammelt, die sie danach zu Songs für "Optical Delusion" gemacht haben.

Orbital haben in ihrer Musik immer wieder Politik oder gesellschaftliche Fragen thematisiert. In den 80er Jahren haben sie Häuser besetzt und dort Raves gefeiert. Und im Jahr 2023 ist vor allem britische Regierung Ziel ihrer Kritik. Auf "Dirty Rat" beschimpft Sleaford-Mods-Sänger Jason Williamson die Wähler der Konservativen Partei. "Jason sagt nicht explizit: Du bist eine dreckige Ratte, weil du für den Brexit gestimmt hast", erzählt Paul Hartnoll. "Aber wenn du die Tories gewählt hast, hast du David Cameron gewählt, der das Brexit-Referendum durchgeführt hat. Du hast ihn gewählt - und jetzt schau dir an, in welchem Zustand unser Land ist." Trotz aller Wut über die Politik machen Orbital euphorische Songs für den Dancefloor. Rave ist eben auch politisch.