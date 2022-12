Nu Genea: "Bar Mediterrano"

Der Soundtrack von Neapel, das ist für viele der Soundtrack von "Piedone Lo Sbirro" mit Bud Spencer als Commissario Manuele Rizzo in der Hauptrolle: lazy Mandolinengeklimper, Gitarrensolo. Legenden des Napoli-Sound wie Pino Daniele winken ganz hinten aus der letzten Reihe. Für Nu Genea ist der Klang der Stadt das stilbildende Konzept.

"Wenn du ein Auto in Neapel fahren kannst, dann kannst du es überall tun, und das gleiche gilt auch für die Musik", sagt Lucio Aquilina. Gemeinsam mit Massimo di Lena betreibt er seit einigen Jahren das Projekt Nu Genea. Es funktioniert als DJ-Duo, als Band, als Produzententeam. Spätestens seit ihrem Album "Nuova Napoli" haben sich Nu Genea von der starren House-Ästhetik abgewandt. "Bar Mediterraneo" ist zwar immer noch am Produzenten-Reißbrett entstanden, es klingt aber wie die live eingespielte Studio-Aufnahme eines routinierten Kollektivs.

Poppige Deepness

Nu Genea beherrschen die Kunst, Deepness gut zu verstecken. Ihr Sound ist partytauglich: tanzbar, einladend und eingängig. Aber hinter den zugänglichen Arrangements mit viel Retro-Charme versteckt sich eine jahrelange, intensive Auseinandersetzung mit den Größen und den Hidden Gems der neapolitanischen Pop-Geschichte. Deutlich wird dies in Songs wie "Vesuvio", einer Neubearbeitung des gleichnamigen Liedes von E-Zezi, einem sozialen, neapolitanischen Bandprojekt, das schon in den 70er Jahren gegründet wurde. Nu Genea machen aus der ursprünglich sehr folkloristischen Arbeiter-Hymne eine stampfende Disco-Nummer mit schrägen Synthies und Schulchor im Call-and-Response-Modus.

Eine utopische Bar

Die "Bar Mediterraneo", so beschreiben es Lucio und Massimo, soll ein Ort der Zusammenkunft sein. Ein Ort, an dem Neugier zur Partizipation wird. Ein Ort, der den Klang von Neapel in allen Facetten abbildet. Das bedeutet für sie, nicht nur den neapolitanischen Dialekt, bzw. die neapolitanische Sprache in den Vordergrund vieler Songs zu rücken, wie in "Tienaté". Sondern auch Einflüsse aufzunehmen, die die Stadt als Ort des kulturellen Austauschs prägen. Dazu gehören Songs wie das im tunesischen Dialekt von Marzouk Mejiri gesungene "Gelbi", oder das vorwiegend französisch gesungene "Marechiá". Es gehe ihnen darum, Menschen zusammenzubringen, "getrennt von ihren Sprachen, vereint durch das Meer und die Musik".

Das Schönste an Nu Genea ist: Wer möchte, kann durch ihre Musik viel über Neapel erfahren. Aber auch wer das nicht möchte, kann mit den Songs von "Bar Mediterraneo" eine wunderbare Zeit haben.