M.I.A.: "Mata"

Durch ihren beatgetriebenen Mix aus Rap, Electro und Einflüssen aus Afropop, Ragga und Musik aus Sri Lanka wurde die britische Sängerin mit sri-lankischen Roots bekannt. Auch wenn Mitsing-Hymnen à la "Paper Planes" auf dem neuen Album fehlen, gibt es dafür wieder sehr viel Experimentierfreude mit HipHop und englischsprachigen sowie tamilischen Gesängen. Vor allem aber ist "Mata" tanzbar. Die aktuelle Single "Beep" etwa vermischt Reggae mit HipHop und sri-lankischen Einflüssen.

Empowerment, Machtkritik und einige offene Fragen

Wie so oft bei M.I.A. ist das ganze Album außerdem voll mit Samples aus Gesprächsfetzen, hier und da klingt es sogar wie in einem Wald, was der Platte etwas Mysteriöses gibt. Dazu passt, dass es kaum Informationen rund um das Album gibt, Label und Artist haben auf Promotion und Interviews verzichtet. Auch im Vorfeld hat es einige Unklarheiten über das Release gegeben, ursprünglich waren etwa mal Features mit Doja Cat oder Nicki Minaj angekündigt, die allerdings nicht auf dem neuen Album zu finden sind.

Textlich geht es auf M.I.A. viel um politische Freiheit und Frauenrechte, ein Thema, das den Nerv der Zeit trifft, wenn man in Länder wie den Iran schaut. Passend dazu gibt es sehr empowernde Songs wie "Popular", in dem sich M.I.A. einerseits einfach mal selbst abfeiert, aber auch gleichzeitig alle anderen Menschen ermutigt, sich zu feiern. Empowerment und Machtkritik sind eine Art Schlüssel des Albums, denn die Themen ziehen sich durch. Auch ihre Konvertierung vom Hinduismus zum Christentum thematisiert die Sängerin auf ihrem neuen Album.

Konsequenzen für verschwörungsgläubige Tweets

Allerdings wirken M.I.A.s aktuelle Äußerungen zum Thema Corona-Impfung wie ein Wermutstropfen und überschatten die eigentlich gute neue Platte. Sie verglich die Äußerungen des rechtsextremistischen Verschwörungsideologen Alex Jones mit prominenten Corona-Impf-Befürwortern. Jones wurde kürzlich in den USA zu Schmerzensgeld in Milliardenhöhe zugunsten von Hinterbliebenen eines Schulmassakers verurteilt, weil er behauptet hatte, der Amoklauf sei nur von Waffengegner:innen inszeniert worden, um eine restriktivere Waffenpolitik in den USA durchzusetzen. Als Reaktion auf das Urteil twitterte M.I.A., dass auch diejenigen, die für Corona-Impfungen werben, nun verurteilt werden müssten – denn genau wie Alex Jones würden auch sie Lügen in die Welt setzen.

Eine erste Konsequenz folgte prompt: Aufgrund ihrer Äußerungen wurde M.I.A. von den diesjährigen GQ Awards ausgeschlossen. Auch wenn Corona auf dem Album keine erkennbare Rolle spielt, dürften die eigentlich empowernden Botschaften und Songs auf "Mata" für viele in der Global Pop Community nun einen mehr oder weniger bitteren Beigeschmack haben.