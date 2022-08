Megan Thee Stallion: "Traumazine"

Es waren ein paar aufregende Jahre für Megan Thee Stallion. Die Rapperin hat drei Grammys gewonnen, ihre Heimatstadt Houston den 2. Mai zum "Megan Thee Stallion Day" gekürt, für ihren Einsatz für die Interessen von Schwarzen Frauen wurde sie mit einem Webby Award ausgezeichnet. Gleichzeitig steckt sie in einem bitteren Rechtsstreit mit ihrem Plattenlabel und hat mit einem Zwischenfall zu tun, bei dem sie mutmaßlich von ihrem Rap-Kollegen Tory Lanez angeschossen wurde. Megan Thee Stallion hat keine Lust mehr, nett zu sein. Auf "Traumazine" geht es um ihre Traumabewältigung und dabei nimmt sie die Menschen direkt mit in ihre Gefühlswelt. Nach ihrem Debütalbum "Good News", auf dem sie Songs geschrieben hat, die sie aus schlechten Stimmungen rausholen sollten, ist das "Traumazine" der Gegenentwurf. Megan Thee Stallion sagt, so ist das im echten Leben: "Erst hast du noch getwerkt, im nächsten Moment weinst du vielleicht".

Schluss mit nett sein

"Traumazine" ist kein Depri-Album, aber Megan Thee Stallion setzt sich mit ihrem Standing in der Musikindustrie auseinander und wird politisch. Sie rappt in "Not Nice" davon, dass sie sich als Schwarze Frau mit Südstaaten-Slang im HipHop, in den Medien und in der Gesellschaft immer nochmal mehr behaupten muss. Sie besteht in "Gift & A Curse" auf ihre Rechte: ihr Körper, ihre Entscheidung. Und sie rappt in "Anxiety" von Unsicherheiten und schlechten Tagen. Megan Thee Stallion meint aber auch: Keine Hate-Kampagne kann sie runterziehen und geht auf "Traumazine" in Konfrontationsmodus - mit einer Menge messerscharfer Disses und ihrer bekannten, ordentlichen Portion Selbstbewusstsein und sexueller Selbstsicherheit.

Bewegung für Körper und Geist

Mit dem Song "Her" reiht sich Megan Thee Stallion gekonnt in den House, Ballroom, 4-To-The-Floor Trend ein, den auch Beyoncé oder Drake mit ihren aktuellen Alben aufleben lassen. "Traumazine" spielt aber mehr noch mit Pop- und R&B-Einflüssen und liefert 808-durchzogene Rap-Songs mit starken Bass-Lines. Mit Rico Nasty, Jhené Aiko oder Latto sind ein paar Featuregäste dabei, die mit Megan Thee Stallions Signature Sound gut mithalten können. Die Songs auf "Traumazine" lassen teils engagiert-aggro mitnicken, teils bringen sie den ganzen Körper zum bouncen. Gleichzeitig geben sie die Möglichkeit, den 27-jährigen Rapstar besser kennenzulernen. Denn mit "Traumazine" liefert Megan Thee Stallion auch ein Zuhör-Album, das sie verletzlich und im Verarbeitungsprozess zeigt.