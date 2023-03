Masego: "Masego"   

Swingende Klavier-Akkorde setzen zum Intro an. Dann unvermittelt ein dezent groovendes Bass-Riff. Reduzierte, zeitgenössische Beats. Organisch und offen in der Anmutung. Über allem schwebt die raue, charismatische Stimme von Masego. Es klingt nach Neo-Soul, nach rootsigen Jamaika-Sounds. Nach Brunch vor der Villa mit gut betuchten Freund:innen. Masego singt vom "Money Dance", dass er seine "Money Trees" wachsen lässt in Übersee. Er hat es geschafft. Das ist die Botschaft vom Opener "Black Anime".

"Masego" ist sein zweites Album. Es ist ein Resümee, das seine Geschichte erzählt. Sie beginnt mit vierzehn Dollar in der Tasche und einer Business-Card. Mehr habe er nicht gehabt, als er sich auf den Weg gemacht hat, es im Pop-Business zu schaffen. Einen Plan B gab es nicht. Singt er zumindest in "Sax Fifth Avenue". Das Saxophon ist sein Hauptinstrument. "Tadow", eine geloopte Jam-Session mit dem französischen Musiker FKJ, ist Masegos bisher erfolgreichster Song. Im Zentrum steht seine Performance am Saxophon.

Das Saxophon weicht der Vokal-Performance

Auf dem Album tritt das Instrument in den Hintergrund und macht Platz für Masegos Stimme. In jamaikanischer Crooner-Manier singt und rappt sich Masego durch die Songs, auf eine bestechend charmante und variantenreiche Art. Für das Album hat er mit Kelvin Wootan, Louie Lastic, Richie Souf, Monte Booker, WaveIQ und Rocaine zusammengearbeitet. Keine großen Billboard-Namen. "Gelehrte" und "Ausreißer" nennt Masego seine Kollaborateure. Produzenten. Soundtüftler, Studio-Nerds – wie er selbst.

Den größten Vorwurf, den man Masego auf diesem Album machen könnte, ist inhaltlich kaum über klischeehafte Popstar-Stories hinauszugehen. Hübsche Frauen, Geld, Verliebtsein. In "Who cares anyway" fremdelt er aber doch mit dieser generischen Erzählung. "Who push the needle, who push the culture? ", fragt er. "Keep your fashion scene", stellt er weiter fest. Stumpf komme ihm der Popzirkus vor, vielleicht sei es besser, wie Dave Chapelle nach Afrika zu gehen.

Klug zitiert, statt platt kopiert

Groß ist dieses Album im Sound. Es steckt viel Liebe im Detail. Der Plan mit den "Gelehrten" und "Ausreißern" ist aufgegangen. Masego gelingt das Kunststück, unter Einbeziehung vieler Pop-Epochen und zeitgenössischer Genres einen eigenen Stil zu kreieren. Es erinnert an die Beats von D’Angelo, an den Experimentier-Drang eines späten Patrice, an die stimmliche Brillianz jamaikanischer Artists wie Protoje.

Manchmal auch an die Produktionen von relativ neuen Schlüsselfiguren im Dance-Bereich wie Kaytranada. House, Trap, Rap, Neo-Soul, rootsy karibische Vibes. All das findet seinen Platz auf "Masego". Aber klug zitiert, nie platt kopiert. Meisterhaft arrangiert nach allen Regeln der Pop-Kunst. Zwei Milliarden Plays hat Masego bisher mit seinen Songs international gesammelt. Eine Grammy-Nominierung. Ausverkaufte Touren über den ganzen Globus. Die Songs auf "Masego" werden diese Erfolge wahrscheinlich bald in den Schatten stellen. Dieses Album ist großer, cleverer Pop. Und ein paar kurze Saxophonsolos sind dann doch dabei.