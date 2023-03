Nach zehn Jahren, zwölf Alben und Mixtapes, Platin-Auszeichnungen und zwei Grammys trennt sich Logic mit dem Album "College Park" vom in Sachen HipHop äußerst geschichtsträchtigen Major-Label Def Jam Records. Seinen neuen Vertriebsdeal mit BMG kommentierte er mit den Sätzen: "Ich bin einfach froh, an einen Ort zu kommen an dem ich unabhängig bin, als Künstler respektiert werde und das Gefühl habe, meine Karriere unter Kontrolle zu haben."

Gerade die letzten Sätze lassen tief blicken und erklären auch noch mal gut, warum Logic 2020 sein Karriere-Ende bekannt gab. Zwar kam nach nur einem Jahr der Rücktritt vom Rücktritt, klar ist aber, dass Logic sich bei Def Jam nicht mehr wohlgefühlt hatte.

Diese Befreiung ist auf "College Park" klar zu spüren. Wenn Logic beispielsweise zusammen mit RZA den Song "Cruisin’ Through The Universe" performt, dann wird es nicht nur textlich, sondern auch musikalisch frei und psychedelisch. Trifft man sich doch auf einem Beat, der mit seinen Gitarren und Chor-Gesängen ein bekifft-kalifornisches Beach Boys-Feeling der 60er-Jahre induziert, das in der Manier von A Tribe Called Quest umgesetzt wird.

Und das ist auch der rote Faden des Albums. Logic bezieht sich in fast allen Songs auf J Dilla, der Säulenheilige aller Beat-Produzenten, der A Tribe Called Quest ab Mitte der 90er Jahre einer musikalischen Renovierung unterzogen hat. Sein souliger Produktions-Stil ist die Blaupause für fast alle Songs auf "College Park". Hier und da fliegen auch mal Mobb Deep-, Pharcyde- oder Souls of Mischief- Referenzen durch die Boxen. Aber immer ist es eine getragene smooth-soulige Stimmung, die - mit dem Wink an die Moderne - im Halftime-Rhythmus des Trap umgesetzt wird. Dadurch klingt dieses Album nie altbacken. Auch deshalb weil Logics Orientierungspunkte zeitlose Klassiker sind: A Tribe called Quest, Pharcyde vor allem aber Slum Village.

So auch im Song "Village Slum: Der Name ist nicht umsonst eine Referenz an J Dillas eigene Band aus Detroit: Slum Village. Inhaltlich geht es in dem Song um Kindheitstraumata. Logic erzählt davon, was es mit ihm gemacht hat, als Kind von drogensüchtigen Eltern aufzuwachsen und welchen Einfluss das auf seine psychische Gesundheit ausgeübt hat. Überhaupt geht es um Reflektion. Das inhaltliche Konzept von "College Park" basiert auf der Idee, dass Logic einen Tag aus seinem Leben im Jahr 2011 Revue passieren lässt.

Eine Zeit vor den großen Erfolgen, in der er an seinem Aufstieg gearbeitet hat. Als er Clubshows spielte, während er auf der Couch eines Freundes schlief und versuchte, seine Kindheit zu verarbeiten. Erwähnenswert sind auch die Gäste. So trifft man neben RZA auch auf Redman, Joey Badass und Bun B. Aber auch Comedian Seth MacFarlane oder die Musikerin Norah Jones sind auf dem Album. So etwas kann schiefgehen. Tut es aber nicht. Logic ist mit dem Comedian aufgewachsen, genau wie mit der Musik von Norah Jones. Und Logic kitzelt aus den Gästen die souligsten Performances heraus. Es wird nie auch nur eine Sekunde peinlich auf diesem Album.

"College Park" ist ein großartiges Album. Logic ist ein exzellenter Rapper mit einem ausgezeichneten Gespür für Beats und den wahrscheinlich smoothesten Double-und-Triplet-Flows im HipHop. Das wird noch unterstrichen von sehr souligen und chilligen Vibes. Bisher ist "College Park" die beste Sommer-Platte 2023. Jetzt muss der Sommer nur noch kommen.