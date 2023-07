Little Dragon: "Slugs of Love"

Butterweiche Zeitreise durch Musik-Epochen

Herausgekommen ist ein extrem freigeistiges Album, das einen mitnimmt auf eine Zeitreise durch vergangene Musikepochen, aus denen Little Dragon immer wieder Verweise einstreuen: Disco aus den späten 70ern ("Disco Dangerous"), New Wave aus den frühen 80ern (Titeltrack), Jungle-Beats aus den 90ern ("Amöban") und Indie der Nullerjahre ("Tumbling Dice"), also aus der Zeit, in der die Band das erste Mal aufgetaucht ist. Gäste sind Rapper JID aus Atlanta und Global-Brit-Pop-Superstar Damon Albarn, mit dem Little Dragon schon auf dem Gorillaz-Album "Plastic Beach" zusammengearbeitet haben. Die Anker bei all diesen Einflüssen sind die butterweiche und luftige Produktion und die samtig-souligen Stimme von Sängerin Yukimi Nagano.