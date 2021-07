Laura Mvula erfindet den Glitzerpop von heute

"Pink Noise", auf Deutsch "rosa Rauschen", bezeichnet ein tiefes Frequenzrauschen. Soundtechnisch ist das neue Album aber eine Mischung aus retro und futuristisch: Der Glitzerpop der 80er trifft auf moderne Soundproduktionen mit künstlichen Bläsern und Streichern wie im Liebestrack "Magical". Das ist neu für Mvula - die in klassischer Musik ausgebildete Künstlerin aus Birmingham klang vorher mit Soul, R'n'B und Klassik eher ruhiger und entspannter.

Eine Hommage an die 70er und 80er

Das gesamte Album erzählt die Geschichte von Mvulas Liebe zur Musik der 70er und 80er wie Soul und Funk: "Ich weiß nicht genau, wann meine Faszination dafür angefangen hat. Ich bin aber mit sehr vielen Sounds aus den 80ern groß geworden. Mein Vater hat sehr viel Earth, Wind and Fire gehört. Und ich war besessen von den Jacksons." In "Got Me" imitiert Mvula musikalisch und gesangstechnisch voller Hingabe den Sound ihrer Idole. In "Remedy" zeigt sie ihre Ungeduld zu der "Black Lives Matter" Bewegung. Denn sie fragt sich, wie viele unschuldige Opfer es noch geben muss bis endlich eine Veränderung stattfindet.

Im Moment leben

Laura Mvula konzentriert sich auf dem Album auf das Hier und Jetzt. In "Church Girl" will sie uns mit Snyth-Pop, mehrfach aufeinander gelegten Chorgesängen und tanzbaren Beats sagen, dass wir im Moment leben sollen - ein wiederkehrendes Motiv des Albums. Aber Mvula offenbart uns auch ihre dunklen Seiten: In "Golden Ashes" singt sie von ihren Unsicherheiten und Ängsten, ihren Weg zu verlieren und so metaphorisch zu ertrinken. Denn seit Jahren kämpft sie mit einer Angststörung, mit der sie sehr offen umgeht, wodurch sie maßgeblich dazu beiträgt, mentale Gesundheit im breiten Diskurs zu thematisieren. Ihre Musik ist für Mvula auch eine heilende Therapie: "Ich glaube, in meiner ganzen Musik geht es um Empowerment. Ich versuche Dinge zu sagen, wo ich weiß, dass ich das regelmäßig hören muss. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass nach schweren Zeiten gute Sachen kommen." Darum passt es auch gut, dass die Arbeit an ihrem neuen Album Laura Mvulas Strategie war, um sich von der Isolation der Corona-Pandemie zu befreien. Sie sagt: Es ist das Album, was sie schon immer machen wollte und mit dem sie ihre Faszination für den Sound der 80er endlich ausdrücken konnte.